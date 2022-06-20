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LG Objet Collection: премиальная бытовая техника с современным сменным дизайном

холодильник техника дизайн Фото: LG Objet Collection
Премиальная линейка LG Objet Collection призвана «стереть грань между ультрасовременной бытовой техникой и дизайнерской мебелью».

Серия LG Objet Collection представлена моделями холодильников и морозильников премиум-класса, где новейшие технологии охлаждения и экономии энергии сочетаются с современным настраиваемым дизайном.

Продукты LG Objet Collection оформлены стеклянными панелями бежевого или серебристого цветов, которые при желании можно заменить на панель мятного цвета, докупив и оформив заявку на бесплатную услугу установки через сервисный центр LG. При покупке нескольких изделий LG Objet Collection – например, холодильной и морозильной камер, панели можно комбинировать, создавая уникальные цветовые комбинации.

Украшением серии LG Objet Collection является многодверный холодильник LG Objet GR-X24FQEKM с уже полюбившейся многим технологией InstaView™, позволяющей увидеть содержимое холодильника без необходимости открывать дверцу. Достаточно легко постучать по тонированному стеклу, чтобы включить внутреннюю подсветку и посмотреть на содержимое.

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Фото: LG Objet Collection

Многодверный холодильник LG Objet InstaView™ также позволяет избежать неприятных запахов с помощью функции LG HygieneFresh+™, фильтрующей из воздуха вредоносные вещества и убивающей до 99,9% бактерий и микробов. Длительное сохранение свежести продуктов обеспечивает система LINEARCooling™, поддерживающая точную температуру с минимальными колебаниями. Технология DoorCoooling+™ обеспечивает равномерное и быстрое охлаждение внутри холодильной камеры, в том числе на поверхности дверных корзин.

холодильник дизайн выпуск

Фото: LG Objet Collection

Холодильники LG Objet GC-B401FAPM (серебристый оттенок) и LG Objet GC-B401FEPM (бежевый оттенок) используют преимущества технологии DoorCooling+™ для подачи холодного воздуха из верхней части камеры, дополнительно охлаждая дверные корзины. Ящик с технологией Fresh Balancer™ обеспечивает контроль уровня влажности в соответствии с типами продуктов.

Кухонный комплекс можно дополнить морозильными камерами LG Objet GC-B404FAQM (серебристая) или LG Objet GC-B404FEQM (бежевая), которые также поддерживают сменные панели и идеально сочетаются с другими устройствами LG Objet Collection. Эти морозильные камеры обладают увеличенным объемом внутренней камеры и поддерживают функцию быстрой заморозки Express Freeze с помощью ледяного воздуха.

дизайн холодильник

Фото: LG Objet Collection

Все модели LG Objet Collection поддерживают удаленное управление с помощью системы умного дома LG ThinQ™, позволяя получать полезные уведомления, менять температуру, режим заморозки или включать диагностику.

Материал предоставлен LG Magazine.

* Подтверждено Intertek по всем процессам и результатам, протокол испытания на соответствие ISO 27447. Количество бактерий было посчитано до и после четырехчасовой реакции после впрыска 0,2 мл бактериального раствора в антибактериальный фильтр. Эффективность удаления бактерий в результатах лабораторных испытаний, в ходе которых производился подсчет бактерий, впрыскиваемых непосредственно в фильтр. Результаты могут отличаться при использовании в реальных бытовых условиях.

Партнерский материал

Анастасия Московчук
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