Бензин под видом растворителя пытались вывезти из Казахстана в Кыргызстан
Фото: пресс-служба КГД
34 тонны бензина под видом растворителя пытались вывезти из страны в Кыргызстан, сообщает Zakon.kz.
По информации Комитета государственных доходов МФ РК, при пересечении казахстанско-кыргызской границы через автомобильный пункт пропуска «Айша-биби» задержан грузовик, перевозивший бензин марки АИ-92 под видом растворителя.
По предварительным данным, общая стоимость перевозимого бензина составляет порядка 6 млн тенге. Мероприятия по пресечению факта вывоза проведены работниками Департамента государственных доходов по Жамбылской области совместно с Пограничной службой Комитета национальной безопасности РК.Комитет госдоходов МФ РК
Как отметили в КГД, отправитель груза оформил товаросопроводительные документы на перевозку растворителя на сумму 2,1 млн тенге.
По результатам физико-химических исследований, проведенных Центральной таможенной лабораторией Комитета государственных доходов МФ РК, подтвердился факт перевозки бензина марки АИ-92 под видом растворителя.Комитет госдоходов МФ РК
Как отметили в комитете, согласно закону «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов», продавать нефтепродукты за пределы республики могут исключительно производители нефтепродуктов и поставщики нефти.
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