Основные законы должны быть приняты до конца года – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Национального курултая заявил, что основные законы по итогам референдума должны быть приняты до конца года, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что необходимо разработать и принять более 20 новых законопроектов.

По словам президента, будут изменены законы о выборах, политических партиях и ряд других законов.

Это очень важно для успешной модернизации страны. Принятие законов требует времени, на это может уйти несколько месяцев или даже полгода. Однако реформу не следует откладывать. Люди хотят реальных перемен прямо сейчас. Поэтому наши депутаты должны уже приступить к разработке основных законопроектов. А с началом осенней сессии они уже должны поступить в работу Парламента. Основные законы должны быть приняты до конца года. Только тогда мы сможем продолжить комплексную модернизацию высокими темпами. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства сообщил, что народ в ожидании реальных перемен. Именно поэтому, по его словам, казахстанцы поддержали поправки в Конституцию.