Что необходимо сделать в саду и огороде в июне

Как организовать компост: скошенную траву, выполотые сорняки и другие растительные остатки сложить в компостную яму сделать из них травяные настои для подкормки растений или замульчировать ими междурядья. Важно успеть с прополкой, чтобы в компост не попадали растения с завязавшимися семенами.