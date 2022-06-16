Что необходимо сделать в саду и огороде в июне
Что надо успеть сделать в огороде до 18 июня
Прореживаем морковь: необходимо оставить только самые крепкие росточки на расстоянии 4–5 см друг от друга.
Как организовать компост: скошенную траву, выполотые сорняки и другие растительные остатки сложить в компостную яму сделать из них травяные настои для подкормки растений или замульчировать ими междурядья. Важно успеть с прополкой, чтобы в компост не попадали растения с завязавшимися семенами.
Не забывать регулярно удалять пасынки у томатных культур. Пасынки надо удалять по мере появления, оставляя небольшие (1–2 см) пеньки, чтобы затруднить их повторное отрастание.
Фото: pexels
Что нужно успеть сделать в саду до 18 июня
Посеять на специальную рассадную грядку семена двулетних цветов: вечерницу Матроны, коровяк, виолу Витрокка, наперстянку, колокольчик средний, маргаритки, энотеру двулетнюю и т. п. В начале осени ростки можно будет пересадить на основное место.
Заняться размножением кустарников и лиан способом зеленого черенкования (как правило, это можно начинать делать с середины июня). Легко укореняются зеленые черенки лиан (клематисы, виноград, девичий виноград, актинидия, гортензия черешковая) и кустарников (чубушники, сирень, гортензии, бирючина, жимолости).
Что нужно успеть сделать в огороде в период с 19 по 25 июня
Фото: pexels
Посеять семена многолетних луков (алтайский, душистый, слизун, шнитт-лук и другие). В этом случае уже ранней весной они дадут много сочной витаминной зелени.
Установить опоры для вьющейся видов бобовых культур фасоли и гороха, натянуть на них шпагат ил и сетку.
Регулярно рыхлить и мульчировать почву на грядках и между ними. Этот процесс облегчит борьбу с сорняками.
Своевременно снимать подрастающие в теплице огурцы.
Засыпать соломой или ветками хвои посадки капусты, салатов, земляники и других растений, от препятствия проникновения на эти культуры слизней.
Планируя смешанные посадки, важно учесть простой способ отпугивания слизней. Эти вредители не любят запах лука, чеснока, душицы, тмина, базилика, шалфея, герани.
Что нужно успеть сделать в саду в период с 19 по 25 июня
Фото: pexels
Травянистые многолетники необходимо удобрить комплексной подкормкой.
Регулярно обрезать увядающие цветки однолетников и двулетников, не давая им завязывать семена. Это поможет им дольше цвести.
Подвязать стебли высоких многолетников (дельфиниумов, флоксов и т. п.).
Наложить на стволы плодовых деревьев ловчие пояса – это поможет в борьбе с вредителями, повреждающими завязи. Опавшие завязи уничтожать.
Поставить опоры под ветви смородины и крыжовника, которые пригибаются к земле под тяжестью наливающихся ягод.