Врачи рассказали о буднях в городских больницах Алматы

В третье воскресенье июня в Казахстане отмечают День медицинского работника. Корреспондент Zakon.kz поговорил с врачами и узнал, насколько важен и нужен их труд для казахстанцев.

Любое лечение начинается с осмотра и скрининга. Один из важных методов обследования – эндоскопия. Руководитель Клинико-диагностического центра ГКБ№1 Бекжан Стыкулов рассказал, что самое тяжелое в работе эндоскописта – сообщить пациенту о результатах исследования, если есть подозрение на рак.

Самое тяжелое в моей работе – психологический фактор. Пришел пациент, ты его осмотрел, увидел образование с подозрением на злокачественность. В первый раз донести человеку, что есть подозрение на рак, очень сложно. В день два-три таких пациента бывает, мы по полчаса сидим с каждым из них, беседуем. Некоторые сразу плакать начинают, воспринимают такую информацию болезненно, но кто-то слушает и улыбается – рак, так рак, что теперь поделаешь. Разные люди, разная реакция. Первые пять лет моей работы очень тяжело было доносить до пациентов информацию об их тяжелом диагнозе, а потом уже начал привыкать. Труднее всего было сказать коллеге, что у ее мужа рак. Тяжело было собраться, чтобы сказать об этом. Но я, несмотря ни на что, ощущаю, что моя работа – это мое призвание. Руководитель Клинико-диагностического центра ГКБ№1 Бекжан Стыкулов

Фото: ГКБ№1

Основная работа Бекжана – диагностика желудочно-кишечного тракта через эндоскопию, бронхоскопия (проверка бронхиального дерева). Таким методом выявляют новообразования. В случае необходимости эндоскопист проводит малоинвазивную операцию, например, по удалению камней из желчного пузыря без разреза через рот, совместно с торакальными хирургами ГКБ №1 при рубцах и онкологических процессах доброкачественного характера восстанавливают проходимость бронхов и трахеи.

Бекжан Стыкулов дома не говорит с женой о медицине, тем более что жена – не медик. А на встречах с друзьями, большинство из которых – врачи, медицинские темы, конечно, обсуждаются.

Не меньший стресс испытывают врачи других специальностей. В ГКБ №7 Алматы в 1991 году было развернуто инсультное отделение, в 1996 году коечный фонд увеличился до 60 коек. В 2006 году открылось второе инсультное отделение. Сейчас в больнице 70 коек. На базе ГКБ №7 открыто реабилитационное отделение.

Фото: ГКБ№7

О своей нелегкой ежедневной работе рассказала заведующая инсультным отделением №1 ГКБ №7 Алматы, главный внештатный инсультолог Алматы Жанна Дюсембаева. В ее роду врачей не было, были только провизоры.

В 2002 году она окончила лечебный факультет, поступила в интернатуру и окончила ее в 2003 году. После окончания сразу же пришла в ГКБ №7. В интернатуре проходила практику в этой медицинской организации, ей понравился коллектив инсультного отделения под руководством Светланы Кописбаевой.

В 2003 году я, придя в коллектив, сразу ощутила материнскую заботу со стороны завотделения, она была готова прийти на помощь, объяснить, что за пациент, как его вести, что дальше с ним делать. Сложившийся при ней коллектив очень дружный, многие врачи работают и сейчас. Также Максут Ибрагимов многому научил, с ним дежурила, когда училась в интернатуре, он нас, интернов, обучал всему, что должен уметь невропатолог. Заведующая инсультным отделением №1 ГКБ №7 Алматы Жанна Дюсембаева

В 2014 году Жанна Дюсембаева возглавила это отделение. И считает, что быть врачом – это предопределение свыше.

Мама говорит, что я, играя в куклы, часто делала им уколы и говорила, что буду врачом. Профессия, предназначение быть врачом дается, наверное, свыше. Я не знаю, почему, но всегда знала, что буду врачом. На выбор профессии невропатолога оказала влияние моя мама. За период учебы в университете я думала стать или онкологом, или гинекологом. Мама сказала, что когда лежишь в стационаре, то всегда ждешь невропатолога. Это звучит гордо. Так я и стала невропатологом. Жанна Дюсембаева

Доктор говорит, что работать в инсультных центрах сложно. Здесь нужно не только думать и знать, как лечить, но и уметь физически помогать тяжелым пациентам.

Тяжелая работа падает на хрупкие плечи медсестер и младший медицинский персонал: они помогают переворачивать пациентов, кормить их, делать внутривенные инъекции, где-то подбодрить добрым словом. Такой пациент может занять у врача целый день – обследовать, обработать информацию об анализах.

Заведующий нейрохирургическим отделением №2 ГКБ №7 Алматы Ильдар Курмаев имеет стаж работы с 1994 года.

Фото: ГКБ №7

Мы где-то суеверный народ, и все же не побоюсь признаться: я счастливый человек, потому что, как говорят, «ловлю кайф» от своей работы. Я доктор во втором поколении. Мама, Галиба Фатиховна Курмаева, окончив в 1962 году медицинский институт, выросла от простого сельского врача до главврача районной больницы Амангельдинского района Алматинской области. А я, как только научился делать первые шаги, был рядом с ней: в больнице мне было гораздо интереснее, чем в детском саду, куда я категорически отказался ходить. Заведующий нейрохирургическим отделением №2 ГКБ №7 Алматы Ильдар Курмаев

В десятом классе мама решила, что Ильдар пойдет в медицинский вуз, и он был не против. Поступить удалось только со второй попытки. Год вынужденного перерыва он отработал санитаром в одной из алматинских больниц.

На мой взгляд, термин трудность не имеет отношения к человеку, который искренне выбрал профессию врача. Да, бывает сложно, ответственность большая, порой изматывающий график. Главное – не зачерстветь душой к своим пациентам, не доводить до автоматизма лечение, ведь к каждому пациенту желательно индивидуальный подход подбирать. Организмы разные и патологии, болезнь по-разному проявляет себя, все это нужно учитывать. Я потому и полюбил эту область медицины: здесь всегда цейтнот, и ошибки не прощаются, решения надо принимать моментально, от этого зависит жизнь человека. Поэтому я всем, кто только-только собирается вступить на медицинскую стезю, говорю: надо откинуть собственные заботы и проблемы, полностью отдаваться этой работе. Если это не так, то вообще нет смысла заниматься врачеванием. Оттого и рабочий день у нас ненормированный, но когда видишь результат, а он у нас виден сразу, – это ни с чем не сравнимый драйв. Проходит еще три-четыре месяца – и мы не узнаем своих пациентов. Ильдар Курмаев

Ощущение и понимание ценности профессии приходит к человеку не сразу. Ильдар Курмаев убежден, что для этого должны пройти годы упорного труда и самосовершенствования.

После выздоровления пациента ощущаю уверенность, в первую очередь, в своей бригаде, команде врачей. Вспоминаю бессмертные слова Queen: «We are the champions». Молодому врачу в наше время после окончания учебы в первую очередь нужна уверенность, что ему будет обеспечена достойная зарплата и соцзащита государства. Ильдар Курмаев

Бок о бок с опытными врачами работают и представители нового поколения медиков.

Молодой врач-терапевт приемного покоя ГКБ №1 Алматы Аскар Смагулов начал работать после окончания интернатуры.

Фото: ГКБ №1

Сейчас его стаж – около трех лет, хотя свою медицинскую карьеру он начал еще в студенческие годы, когда учился на бакалавриате. Подрабатывал санитаром в карете скорой медицинской помощи, а потом в реанимационной бригаде.

Я вырос в обычной среднестатистической семье медиков. Папа и мама у меня врачи-стоматологи. Большинство родственников, начиная с дедушки, работали в сфере медицины. Наверное, с рождения судьбой было предрешено, что и я стану врачом. В ночные смены приходилось сталкиваться один на один с разными экстренными патологиями, такими как инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, отек легких и так далее. Но благодаря поддержке родных и коллег мне удалось начать карьеру врача и набраться опыта. Врач-терапевт приемного покоя ГКБ№1 Аскар Смагулов

По его словам, к каждому пациенту необходимо найти индивидуальный подход.

В сутки у нас бывает около 40 обращений, но случались и такие дни, когда без еды и воды приходилось оказывать помощь 90-100 пациентам. В такие моменты часто приходили мысли о том, правильный ли выбор профессии я сделал. Но, увидев результат своей работы и довольные лица пациентов, начинаю получать удовольствие от своей профессии. Аскар Смагулов

Доктор просит соотечественников бережно относиться к своему здоровью, не заниматься самолечением и быть чуточку добрее к медицинским работникам.

Мы не имеем сверхкосмическую силу, мы тоже устаем, у нас тоже могут быть внутренние переживания. Ведь мы самые обычные простые люди, как и все окружающие. Аскар Смагулов

День медицинского работника – это праздник и дань уважения всем, кто работает в медицинских учреждениях, не только врачей, медсестер, санитарок, но и поваров, сотрудников административно-хозяйственного отдела, отдела управления кадрами.

Позвольте поздравить вас с профессиональным праздником! Медицина – это призвание, требующее не только особых душевных качеств, но и высокой профессиональной квалификации, знаний и умений. Врачей всегда отличали высокий гуманизм, самоотверженность и преданность выбранному делу. Медицина – единственная профессия, которая ведет человека с внутриутробного периода до конца жизни. Медики первыми оказываются там, где их помощь нередко становится единственной надеждой для людей. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

В Казахстане трудятся около 260 тыс. медицинских специалистов, в том числе более 78 тыс. врачей и 189 тыс. средних медицинских работников.