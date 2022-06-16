Форум молодых патриотов провели в Таразе

У страны с образованной молодежью с высоким патриотическим сознанием всегда будут большие возможности и светлое будущее. Об этом сказал аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.

Форум «Қазақстандық патриотизмді қалыптастыру мен дамыту: міндеттері мен болашағы» («Формирование и развитие казахстанского патриотизма: задачи и перспективы») прошел во Дворце молодежи имени Марса Уркумбаева.

В нем приняли участие руководители государственных и правоохранительных органов, представители интеллигенции, ветераны, военнослужащие, волонтеры, педагоги.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Перед началом форума гости посетили выставку вооружения и военной одежды, подготовленную региональным командованием «Юг». Солдаты показали свои навыки по сборке и разборке оружия.

Вниманию гостей был представлен видеоролик, посвященный 30-летию Вооруженных сил РК и деятельности детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз».

В своем выступлении глава региона отметил, что будущее государства и нации в руках прогрессивно мыслящих и образованных молодых людей.

На сегодняшний день в нашей области проживают более 258 тыс. молодых людей. Вопросам формирования у граждан, особенно молодежи, высокого патриотического сознания всегда уделяется особое внимание. Суть нравственно-патриотического воспитания заключается в том, чтобы посеять и взрастить в сердцах молодых людей семена любви к родине, истории и культуре народа. Работа в этом направлении должна проводиться на системной основе. Важно, чтобы каждый из нас внес посильный вклад в общее дело. Аль-Фараби говорил: «Знания, данные без воспитания, – это враг человечества». Ключевыми ориентирами в воспитании должны быть патриотизм, трудолюбие и толерантность. Нуржан Нуржигитов

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Также глава региона указал на большую роль родителей в воспитании детей. Аким области добавил, что государством принимаются все необходимые меры для полноценного развития, повышения творческого и спортивного потенциала детей.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Прокурор области Нургалым Абдиров рассказал о работе по профилактике правонарушений, повышению правовой культуры и грамотности граждан. На данный момент по инициативе областной прокуратуры разрабатывается совместный комплексный план, направленный на воспитание молодежи в духе патриотизма, повышение правовой культуры, приобщение к духовно-нравственным ценностям, снижение уровня безработицы, профилактику правонарушений в семейно-бытовой сфере.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В ходе форума также выступили командующий войсками регионального командования «Юг» Мереке Кучекбаев, начальник департамента по делам обороны Жамбылской области Галымжан Тасжанов, председатель ОО «Союз ветеранов и инвалидов войны в Афганистане» Дукенбай Ермеков, военнослужащий регионального командования «Юг» Абай Абишев. Они призвали молодежь к неустанному труду на благо процветания Казахстана.

Также были обсуждены вопросы снижения уровня преступности и безработицы среди молодежи, причины участия молодежи в январских событиях, повышения привлекательности службы в армии.

Нуржан Нуржигитов отметил, что все озвученные предложения будут приняты к сведению, ответственным лицам даны конкретные поручения.

Собравшимся был продемонстрирован видеоролик о том, как проходит воинская служба солдат в Гвардейском гарнизоне.

Затем работа форума продолжилась в формате панельных секций.