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Нельзя рассматривать чиновников как членов каких-либо кланов – Токаев

Чиновники, кланы Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Национального курултая заявил, что нельзя рассматривать госслужащих как членов каких-либо кланов, передает корреспондент Zakon.kz.
Нельзя рассматривать государственных чиновников как членов каких-либо кланов. Конечно, следует менять состав госслужащих, но делать это надо обдуманно. Массовое увольнение кадров не приведет ни к чему хорошему. В социальных сетях спрашивают «Как строить Новый Казахстан со старыми кадрами?». Это уместный вопрос, но кадры необходимо менять постепенно. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства призвал перестать дискриминировать государственных служащих, говоря, что они ничего не могут.

Есть и такие, кто видит в них «врагов народа». Слово «чиновник» приобретает негативный окрас, это неправильно. На госслужбе очень много добросовестных кадров. К сожалению, ложка дегтя портит бочку меда. Мы прощаемся с такими людьми. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Мадина Мамырханова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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