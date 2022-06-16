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Алихан Смаилов: Продовольственная безопасность – главный вопрос для многих стран

Продовольственная безопасность Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов выступил на Втором региональном саммите по целям в области устойчивого развития (ЦУР) «За пределами COVID – на пути к справедливому восстановлению в Центральной Азии», который проходит в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии принимают участие главы правительств Кыргызстана Акылбек Жапаров, Таджикистана – Кохир Расулзода, Узбекистана – Абдулла Арипов, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Мухамметгулы Мухаммедов, заместитель генерального секретаря ООН госпожа Уша Рао-Монари, а также международные эксперты, представители международных организаций, дипломатических кругов и гражданского общества, передает пресс-служба премьер-министра РК.

Второй региональный саммит, торговые отношения

Фото: primeminister.kz

Выступая перед участниками саммита, Алихан Смаилов отметил, что, по данным международных институтов, внутрирегиональный товарооборот в Центральной Азии составляет 6,5 млрд долларов, при этом доля взаимной торговли стран региона занимает 9% от их общего товарооборота.

Очевидно, что у нас имеется существенный потенциал для дальнейшего наращивания взаимодействия. В этой связи считаем необходимым усилить совместные меры по расширению торговых отношений между нашими странами. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Второй региональный саммит, торговые отношения

Фото: primeminister.kz

Алихан Смаилов также отметил, что в 2020 году Казахстан и ООН подписали Рамочную программу по сотрудничеству в области устойчивого развития до 2025 года, которая служит инструментом консолидации государственных органов, представителей гражданского общества и частного сектора.

При этом, по словам премьер-министра РК, на фоне глубоких структурных изменений в мировой экономике возникла необходимость адаптировать национальную политику экономического развития на среднесрочную перспективу.

В этой связи мы приступили к разработке экономической политики Нового Казахстана при активном участии бизнес-сообщества и экспертов международных организаций. В рамках этого документа вырабатываются новые меры по улучшению инвестиционного климата и предпринимательской среды, сокращению участия государства в экономике, внедрению инноваций и альтернативной энергетики, расширению зеленого финансирования. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Второй региональный саммит, торговые отношения

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр РК подчеркнул, что одним из главных вопросов для многих стран сегодня становится обеспечение продовольственной безопасности.

На этом фоне, учитывая, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН считает вероятным дальнейший рост цен на мировом рынке, Казахстан активизирует шаги по развитию потенциала агропромышленного комплекса и повышению его производительности.

По словам Алихана Смаилова, в долгосрочной перспективе вопросы обеспечения продовольствием осложняются и климатическими изменениями, поэтому в Казахстане экологическая повестка занимает одно из ключевых мест.

В завершении выступления глава правительства РК подчеркнул, что региональное сотрудничество между странами Центральной Азии является ключевым элементом в вопросах реализации целей устойчивого развития. В этой связи планируется открыть Центр ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана в городе Алматы.

Второй региональный саммит, торговые отношения

Фото: primeminister.kz

Константин Вноровский
ООН Смаилов Алихан
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