Алихан Смаилов: Продовольственная безопасность – главный вопрос для многих стран
В мероприятии принимают участие главы правительств Кыргызстана Акылбек Жапаров, Таджикистана – Кохир Расулзода, Узбекистана – Абдулла Арипов, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Мухамметгулы Мухаммедов, заместитель генерального секретаря ООН госпожа Уша Рао-Монари, а также международные эксперты, представители международных организаций, дипломатических кругов и гражданского общества, передает пресс-служба премьер-министра РК.
Фото: primeminister.kz
Очевидно, что у нас имеется существенный потенциал для дальнейшего наращивания взаимодействия. В этой связи считаем необходимым усилить совместные меры по расширению торговых отношений между нашими странами. Премьер-министр РК Алихан Смаилов
Фото: primeminister.kz
Алихан Смаилов также отметил, что в 2020 году Казахстан и ООН подписали Рамочную программу по сотрудничеству в области устойчивого развития до 2025 года, которая служит инструментом консолидации государственных органов, представителей гражданского общества и частного сектора.
При этом, по словам премьер-министра РК, на фоне глубоких структурных изменений в мировой экономике возникла необходимость адаптировать национальную политику экономического развития на среднесрочную перспективу.
В этой связи мы приступили к разработке экономической политики Нового Казахстана при активном участии бизнес-сообщества и экспертов международных организаций. В рамках этого документа вырабатываются новые меры по улучшению инвестиционного климата и предпринимательской среды, сокращению участия государства в экономике, внедрению инноваций и альтернативной энергетики, расширению зеленого финансирования. Премьер-министр РК Алихан Смаилов
Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК подчеркнул, что одним из главных вопросов для многих стран сегодня становится обеспечение продовольственной безопасности.
На этом фоне, учитывая, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН считает вероятным дальнейший рост цен на мировом рынке, Казахстан активизирует шаги по развитию потенциала агропромышленного комплекса и повышению его производительности.
По словам Алихана Смаилова, в долгосрочной перспективе вопросы обеспечения продовольствием осложняются и климатическими изменениями, поэтому в Казахстане экологическая повестка занимает одно из ключевых мест.
В завершении выступления глава правительства РК подчеркнул, что региональное сотрудничество между странами Центральной Азии является ключевым элементом в вопросах реализации целей устойчивого развития. В этой связи планируется открыть Центр ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана в городе Алматы.
Фото: primeminister.kz