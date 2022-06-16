Более чем на 33 млрд тенге оштрафовали Экибастузскую ГРЭС-1
Фото: Zakon.kz
Экибастузская ГРЭС-1 оштрафована на сумму более 33 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.
В период с 27 апреля по 20 мая этого года Департаментом экологии Павлодарской области проведена плановая проверка за первое полугодие в отношении ТОО Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова.
В ходе проверки было выявлено нарушение экологического законодательства в части превышения установленного допустимого объема квот Национального плана распределения квот на выбросы парниковых газов за 2018-2020 годы. В рамках действующей системы торговли квотами на выбросы парниковых газов объем непогашенной квоты предприятием составил более 2 млн тонн СО2. Согласно требованиям законодательства, предприятие должно было покрыть недостающий объем квот путем приобретения квот на рынке в установленные экологическим законодательством сроки. Пресс-служба Департамента экологии Павлодарской области
На основании данного нарушения был составлен протокол об административном правонарушении согласно ст. 329 КоАП РК.
Сумма штрафа составляет 33 млрд 301 млн 625 тыс. тенге.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ