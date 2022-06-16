Более чем на 33 млрд тенге оштрафовали Экибастузскую ГРЭС-1

Экибастузская ГРЭС-1 оштрафована на сумму более 33 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В период с 27 апреля по 20 мая этого года Департаментом экологии Павлодарской области проведена плановая проверка за первое полугодие в отношении ТОО Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова.

В ходе проверки было выявлено нарушение экологического законодательства в части превышения установленного допустимого объема квот Национального плана распределения квот на выбросы парниковых газов за 2018-2020 годы. В рамках действующей системы торговли квотами на выбросы парниковых газов объем непогашенной квоты предприятием составил более 2 млн тонн СО2. Согласно требованиям законодательства, предприятие должно было покрыть недостающий объем квот путем приобретения квот на рынке в установленные экологическим законодательством сроки. Пресс-служба Департамента экологии Павлодарской области

На основании данного нарушения был составлен протокол об административном правонарушении согласно ст. 329 КоАП РК.

Сумма штрафа составляет 33 млрд 301 млн 625 тыс. тенге.