Терапевт рассказал о доступном способе продлить жизнь на два года

Малоподвижный образ жизни приводит ко множеству заболеваний, но улучшить здоровье и увеличить продолжительность можно с помощью регулярных прогулок на свежем воздухе рассказал врач-терапевт, сообщает Zakon.kz.

В интервью «Общественной службой новостей» врач-терапевт, заведующий поликлиникой Видновской районной клинической больницы Минздрава МО РФ Тимур Асанов напомнил, что малоподвижность является причиной многих проблем со здоровьем, включая подверженность диабету, деменции, раку. В свою очередь, пешие прогулки являются одним из самых доступных способов изменить свое здоровье к лучшему, продлить жизнь, избежать свойственных старению тяжелых нарушений.

Для защиты мозга, отвечающей за эту функцию, необходимо ходить не менее 50 минут три раза в неделю, но чем дольше прогуливаться, тем лучше будет результат, утверждает специалист. И добавляет, что регулярные прогулки стимулируют обмен веществ и снижают вероятность возникновения симптомов депрессии на 36%.

Всего 75 минут активной прогулки в неделю увеличивают продолжительность вашей жизни в среднем на два года. Ходьба универсальна – она укрепляет кости и сокращает риск переломов, снижает уровень сахара в крови и снижает риск появления лишнего веса. Врач-терапевт Тимур Асанов