Страны Запада не предоставят Украине авиацию и танки - Макрон

Среди стран Запада есть договоренность не поставлять Украине танки и штурмовые самолеты, чтобы не вступать в конфронтацию с Россией, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал на встрече с журналистами после встречи с лидерами Украины, Германии, Румынии и Италии, передает Укринформ.

Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией. Поэтому определенное вооружение, как, например, штурмовые самолеты или танки - было договорено не поставлять, и президент Зеленский в курсе этой договоренности. Президент Франции Эмманюэль Макрон

Макрон добавил, что Франция помогает Украине главным образом боеприпасами и «определенными видами вооружений», бронированной техникой, а также предоставила 12 САУ Цезарь.

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Эммануэль Макрон также пообещал не принуждать Украину к мирным переговорам с Россией. По его словам, украинские власти лично должны определить условия для диалога с Кремлем.