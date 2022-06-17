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Байден рассказал, как принимал решения о санкциях против России

президент США Фото: pixabay
Власти США намерены ужесточать санкции против Москвы для того, чтобы сделать их как можно более болезненными для России, сообщает Zakon.kz.

Президент США Джо Байден рассказал, как именно он принимал решение о введении столь масштабных санкций против России, сообщает Lenta.ru.

По его словам, в тот период он мыслил и действовал не как политик, который планирует одержать победу на следующих выборах, а как верховный главнокомандующий.

Что произойдет, если сильнейшая держава НАТО не станет отвечать на российскую агрессию? Джо Байден

Он считает, что в этом случае Россия стала бы продвигаться глубже в Европу, Китай более смело относился к своим планам по захвату Тайваня, а КНДР стала бы еще более агрессивна со своими ядерными амбициями.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс рассказал, что власти США намерены ужесточать санкции против Москвы для того, чтобы сделать их как можно более болезненными для России и в то же время максимально безвредными для других стран.

Данияр Кунафин
Байден Джо США
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