В Атырау посетители кафе отравились донерами

В кафе нашли нарушения санитарных требований. Сейчас все пробы отправлены на экспертизу. Против владельца кафе заведено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Массовое отравление в Атырау. В инфекционном отделении под наблюдением врачей уже девять человек, в том числе полуторагодовалый ребенок. Все накануне ели донеры с курицей в одном месте, сообщает КТК.

Врачи не исключают, что отравившихся может быть больше. Среди пациентов те, кто покупал еду в самом заведении, и те, кто заказывал фастфуд на дом.

Первые обращения медики зафиксировали еще накануне. Санитарная служба тут же организовала проверку и на время закрыла точку общепита.

По предварительной информации, там уже нашли нарушения санитарных требований. Сейчас все пробы отправлены на экспертизу. А против владельца кафе заведено уголовное дело.

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Они остаются под наблюдением врачей.