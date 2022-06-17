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Анна Данилина сыграет во втором финале турнира ITF Women 60

Теннис Финал Фото: ktf.kz
Казахстанcкая теннисистка Анна Данилина в полуфинале парного разряда соревнований в Мадриде с россиянкой Анастасией Тихоновой одержали волевую победу над Тимеей Бабош (Венгрия) и Валерией Савиных (Россия) – 6:4, 3:6, 10:8, сообщает Zakon.kz.

17 июня в матче за титул чемпионов казахстанско-российская пара сыграет против азиатского дуэта Лу Цзя Цинь (Китай) и Ю Сяоди (Япония).

Для Анны Данилиной это уже второй финал за последние 10 дней. Она на текущий момент располагается на 21-й строчке парного разряда рейтинга WTA, что является лучшим результатом среди казахстанских теннисисток.

Также завершили свои выступления в парном разряде Андрей Голубев и Григорий Ломакин.

Андрей в тандеме с аргентинцем Максимо Гонсалесом уступил в 1/4 финала турнира серии ATP 500 в немецком Галле Ивану Додигу(Хорватия) и Остину Крайчеку (США) – 6:7 (3:7), 2:6.

А Григорий Ломакин с украинцем Владиславом Манафовым на турнире серии Челленджер во французском Блуа, также в четвертьфинале проиграли представителям Индии Шрирамбалая Нараянасвами и Дживана Недунчежиана – 7:6 (7:3), 4:6, 5:10.

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Куандык Шынасилов
Голубев Андрей
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