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Житель Петропавловска производил суррогатный коньяк в гараже

контрафактный алкоголь Петропавловск Фото: pixabay
У него изъяли свыше 8 тысяч единиц алкогольной продукции и порядка 600 пластиковых пятилитровых емкостей со спиртосодержащей жидкостью, сообщает Zakon.kz.

Департамент экономических расследований по СКО пресек деятельность подпольного цеха по производству алкоголя кустарным способом в антисанитарных условиях, сообщает Sputnik Казахстан.

Житель Петропавловска изготавливал и реализовывал населению суррогат в одном из гаражных кооперативов.

В ходе обыска складских помещений обнаружено и изъято свыше 8 тысяч единиц алкогольной продукции с признаками подделки учетно-контрольных марок и порядка 600 пластиковых пятилитровых емкостей со спиртосодержащей жидкостью, а также пустая тара, крышки, концентрат ароматизатора «коньяк миндальный» и специальное устройство для розлива суррогата.ДЭР СКО

По факту начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.

В департаменте добавили, что алкогольные суррогаты могут нанести непоправимый вред здоровью потребителя.

Данияр Кунафин
Петропавловск
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