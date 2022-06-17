Житель Петропавловска производил суррогатный коньяк в гараже
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У него изъяли свыше 8 тысяч единиц алкогольной продукции и порядка 600 пластиковых пятилитровых емкостей со спиртосодержащей жидкостью, сообщает Zakon.kz.
Департамент экономических расследований по СКО пресек деятельность подпольного цеха по производству алкоголя кустарным способом в антисанитарных условиях, сообщает Sputnik Казахстан.
Житель Петропавловска изготавливал и реализовывал населению суррогат в одном из гаражных кооперативов.
В ходе обыска складских помещений обнаружено и изъято свыше 8 тысяч единиц алкогольной продукции с признаками подделки учетно-контрольных марок и порядка 600 пластиковых пятилитровых емкостей со спиртосодержащей жидкостью, а также пустая тара, крышки, концентрат ароматизатора «коньяк миндальный» и специальное устройство для розлива суррогата.ДЭР СКО
По факту начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.
В департаменте добавили, что алкогольные суррогаты могут нанести непоправимый вред здоровью потребителя.
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