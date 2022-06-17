Почти на два млн долларов и 630 млн тенге обманули жителей Алматы
Фото: Zakon.kz
Досудебное расследование по факту руководства филиала финансовой пирамиды TheFinik проводится Департаментом АФМ по Алматы при содействии прокуратуры города, сообщает Zakon.kz.
В отношении основателей TheFinik с заявлениями обратились более 300 человек, сумма привлеченных средств – почти 1,8 млн долларов и более 630 млн тенге. Согласно заключению АРРФР, компания Thefiniko является симулятором, а участники, считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги. Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу
Согласно данным ведомства, арестованы три человеа, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды.
АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу
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