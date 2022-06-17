Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Почти на два млн долларов и 630 млн тенге обманули жителей Алматы

финансовая пирамида, обман, АФМ Фото: Zakon.kz
Досудебное расследование по факту руководства филиала финансовой пирамиды TheFinik проводится Департаментом АФМ по Алматы при содействии прокуратуры города, сообщает Zakon.kz.
В отношении основателей TheFinik с заявлениями обратились более 300 человек, сумма привлеченных средств – почти 1,8 млн долларов и более 630 млн тенге. Согласно заключению АРРФР, компания Thefiniko является симулятором, а участники, считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги. Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу 

Согласно данным ведомства, арестованы три человеа, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды.

АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу 
Анастасия Московчук
Алматы
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жених ударил невесту за победу, Узбекистан
За что жених ударил невесту на свадьбе, рассказали в Госкомитете семьи Узбекистана
Сенат, поправки, ОСИ и ПТ, сроки, продление
КСК будут работать еще год в Казахстане
Казахстан, ОСИ, переход, депутат, проблемы, тревога, решение
Как жить людям после ликвидации КСК – депутат потребовала объяснений от Мининдустрии
платить или не платить за обслуживание домофона
Платить или нет за обслуживание домофона – разъяснение
Незаконные постройки, Алматы, узаконить
Хозяевам незаконных построек в Казахстане дадут возможность легализовать свое имущество
можно ли перевести на свой счет пенсионные накопления, доставшиеся в наследство
Пенсионные накопления в наследство: можно ли их перевести на свой счет
Улытауская область, развитие, визит президента
Улытауская область станет самым привлекательным регионом страны – Токаев
[хотят сократить график рабочего времени
Время работы ЦОНов хотят сократить в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления