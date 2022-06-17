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Розыгрыш Macbook Air 13 за лучшие стикеры

стикеры, розыгрыш Фото: Parimatch
Беттинг-компания Parimatch запускает конкурс на самые креативные стикеры со спортивной тематикой. Лучший дизайн получит в награду Macbook Air 13. Читайте дальше, чтобы узнать, как принять участие.

Parimatch поощряет не только развитие спорта, но и творческого начала. Конкурс «Лучший стикер PM», который стартует сегодня и продлится до 15 июля включительно, дает казахстанцам возможность показать свои навыки широкой публике или открыть в себе новый талант к дизайну.

Стикеры играют большую роль на платформе Parimatch в рамках геймификации. Пользователи получают их за новые достижения и коллекционируют в профилях своих героев, что увеличивает удовольствие от игры. Подобный интерактив позволяет бренду выйти за рамки традиционной беттинг-индустрии и укрепить свою позицию самого технологичного букмекера в Казахстане.

Нам всегда приятно видеть, с каким интересом наши игроки откликаются на новые игровые механики. Заполняя стикербуки, они отмечают свои достижения, мотивируют себя покорять новые вершины и в процессе получают более яркие эмоции от спорта. А теперь у любого казахстанца есть возможность создать уникальные стикеры, которые будут гордо красоваться в стикербуках Parimatch.Роман Бойко, CEO Parimatch Kazakhstan

Участникам предлагается разработать от 4 до 8 оригинальных стикеров по одному из следующих видов спорта: хоккей, киберспорт, футбол, теннис и настольный теннис. Принимаются не только работы, созданные в графических программах, но и нарисованные от руки. Все, что вам нужно, — это лист, бумага и уникальная идея.

Как принять участие:

  • нарисуйте от руки или в графическом редакторе от 4 до 8 стикеров на одну из указанных тем: хоккей с шайбой, киберспорт, футбол, теннис, настольный теннис;

  • зарегистрируйтесь на странице конкурса;

  • загрузите изображения в регистрационную форму;

  • отправьте заявку и готовьтесь побеждать!

Убедитесь, что изображения соответствуют по формату и размеру, прежде чем отправлять форму. Parimatch выберет победителя в период с 18 по 20 июля путем голосования внутри экспертной группы.

Следите за новостями Parimatch в инстаграме @parimatch_kz и telegram-канале @pmkaz, чтобы первым узнать имя счастливого обладателя нового Macbook Air 13.

Анастасия Московчук
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