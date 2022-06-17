SME Banking Agency назвал банк с лучшей экосистемой для бизнеса в Казахстане

По данным комплексного информационно-аналитического агентства SME Banking Agency, таким банком стал Halyk Bank. Рейтинг был подготовлен экспертным советом агентства по результатам ежегодного исследования «Экосистемы для бизнеса 2022».

Для определения лидеров с лучшей экосистемой для бизнес-клиентов из сектора МСБ были проанализированы сервисы более чем 150 банков из 11 стран.

Основными критериями выбора, как отмечают эксперты, стали качество предоставляемых сервисов, разнообразие финансовых услуг, продажи и маркетинг, управление персоналом и ведение юридических вопросов. Ценность сервиса учитывалась с учетом его востребованности клиентами.

В отчете агентства также отмечается, что на протяжении последних лет банки Восточной Европы и Центральной Азии проходят трансформацию от финансовых учреждений, предоставляющих традиционные банковские услуги, к маркетплейсам и экосистемам. Важными аспектами построения таких систем является возможность глубокой интеграции и обеспечения лучшего клиентского опыта.

На сегодняшний день банк предлагает самые трендовые и передовые сервисы для юридических лиц. За считанные минуты предприниматели могут дистанционно открыть счета для ТОО и ИП, получить онлайн кредит до 100 миллионов тенге, оформить цифровую тендерную гарантию.

Цифровой банк в смартфоне дает возможность проводить расчеты 24/7, конвертировать валюту, оплачивать налоги и социальные взносы, выпускать карты для бизнеса, генерировать QR-код для приема оплаты, используя телефон как виртуальный pos-терминал.

Заместитель председателя правления Halyk Bank Даурен Сартаев отмечает: «Для нас крайне важно, чтобы в приложении для бизнеса был весь набор необходимых сервисов: от базовых, вроде платежей, до уникальных, которые предполагают дифференцированный подход к финансированию клиентов».

Мы разрабатываем прорывные не только по меркам Казахстана продукты – отдельные кредитные решения сегодня имеют лучшие метрики и в мировом масштабе. К примеру, у нас можно за три минуты получить цифровую тендерную гарантию, заполнив всего лишь одно поле, а время выдачи кредитов для МСБ сокращено до 10 минут. Мы следим за тем, как наши коллеги из других банков делают различные продукты, и это очень новаторские решения, но наша гордость –Onlinebank, где все передовые сервисы для бизнеса скомпонованы в одном приложении. Даурен Сартаев

Стоит отметить, ранее, в апреле 2022 года, Halyk Bank был признан лучшим мобильным банком для бизнеса, а в мае 2022 года приложение Onlinebank названо лучшим интернет-банком для бизнеса.