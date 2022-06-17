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Законодательство РК

528 млн тенге пытались провезти через аэропорт Алматы

из аэропорта Алматы пытались вывезти незадекларированную валюту Фото: pixabay
Из аэропорта Алматы за границу пытались незаконного вывезти 528 млн тенге наличными. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.
Сотрудниками таможенного поста «Жетісу» Департамента государственных доходов по городу Алматы с начала текущего года составлено 103 административных материала по статьям 551 и 545 КоАП РК, также выявлено 13 фактов с признаками уголовного правонарушения. Сумма выявленных или незадекларированных наличных средств превысила 528 млн тенге, сумма наложенного штрафа по данным нарушениям составила 3,2 млн тенге.Комитет госдоходов МФ РК

Так, в январе после прохождения таможенного контроля авиарейса сообщением Алматы – Абу-Даби в зале вылета была остановлена гражданка Казахстана, у которой обнаружены незадекларированные наличные 57 тысяч долларов.

В феврале в зале вылета после осуществления таможенного контроля авиарейса сообщением Алматы – Стамбул была остановлена гражданка РК, у которой обнаружены незадекларированные наличные 97 тысяч долларов. Материал передан в ДЭР. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 234 УК РК («Экономическая контрабанда»).

В мае после прохождения таможенного контроля авиарейса сообщением Сеул – Алматы в зале вылета была остановлена еще одна пассажирка, у которой были обнаружены наличкой 12 тысяч долларов.

В начале июня в зале прилета при осуществлении таможенного контроля авиарейса сообщением Дубай – Алматы была остановлена гражданка РК, у которой в ходе личного досмотра были обнаружены 23 200 долларов. Она привлечена к административной ответственности за недекларирование денежных средств при ввозе.

В КГД напомнили, что указом президента Казахстана от 14 марта 2022 года запрещен вывоз из страны наличной иностранной валюты и денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов.

Лариса Черненко
Алматы
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