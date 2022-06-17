С помощью спутника в Алматы с начала года выявили 10 стихийных свалок

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Согласно данным акимата Алматы, с начала года в городе выявили всего 37 стихийных свалок. 10 из них обнаружили с помощью космического спутника в Турксибском и Медеуском районах, сообщает Zakon.kz.

С начала года рабочей группой были выявлены 37 мест стихийных свалок, из них 32 были ликвидированы, по остальным 5 местам ведутся работы. Cоставлено 1255 протоколов на общую сумму 43,2 млн тенге. Пресс-служба акимата Алматы В основном, как отмечают специалисты, стихийные свалки образуются на пустырях, в логах, на неогороженных частных не застраиваемых территориях, в присоединенных к городу поселках, на приграничных с Алматинской областью территориях.