Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

С помощью спутника в Алматы с начала года выявили 10 стихийных свалок

спутник работы комиссия свалки Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
Согласно данным акимата Алматы, с начала года в городе выявили всего 37 стихийных свалок. 10 из них обнаружили с помощью космического спутника в Турксибском и Медеуском районах, сообщает Zakon.kz.
С начала года рабочей группой были выявлены 37 мест стихийных свалок, из них 32 были ликвидированы, по остальным 5 местам ведутся работы. Cоставлено 1255 протоколов на общую сумму 43,2 млн тенге.Пресс-служба акимата Алматы

В основном, как отмечают специалисты, стихийные свалки образуются на пустырях, в логах, на неогороженных частных не застраиваемых территориях, в присоединенных к городу поселках, на приграничных с Алматинской областью территориях.

Анастасия Московчук
Алматы
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жених ударил невесту за победу, Узбекистан
За что жених ударил невесту на свадьбе, рассказали в Госкомитете семьи Узбекистана
Сенат, поправки, ОСИ и ПТ, сроки, продление
КСК будут работать еще год в Казахстане
Казахстан, ОСИ, переход, депутат, проблемы, тревога, решение
Как жить людям после ликвидации КСК – депутат потребовала объяснений от Мининдустрии
платить или не платить за обслуживание домофона
Платить или нет за обслуживание домофона – разъяснение
Незаконные постройки, Алматы, узаконить
Хозяевам незаконных построек в Казахстане дадут возможность легализовать свое имущество
можно ли перевести на свой счет пенсионные накопления, доставшиеся в наследство
Пенсионные накопления в наследство: можно ли их перевести на свой счет
Улытауская область, развитие, визит президента
Улытауская область станет самым привлекательным регионом страны – Токаев
[хотят сократить график рабочего времени
Время работы ЦОНов хотят сократить в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления