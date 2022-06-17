Дерби между Денисом Евсеевым и Бейбитом Жукаевым пройдет на турнире в США

В одиночном разряде турнира серии ITF в американском Уичито в четвертьфинале состоится казахстанское дерби между Денисом Евсеевым и Бейбитом Жукаевым. Призовой фонд составит 25 тысяч долларов, передает Zakon.kz.

Первая ракетка этого ивента Денис Евсеев во втором раунде встретился с американцем Райаном Шейном. Он обыграл Шейна за 1 час и 25 минут в двух партиях — 6:4, 7:5.

А Бейбит Жукаев, сеяный в одиночке под шестым номером, на этой же стадии обыграл другого американского теннисиста, Ноа Шахтера — 6:4, 6:2.

Теперь Евсеев и Жукаев сойдутся 17 июня в личной встрече.

При этом Евсеев и Жукаев в парном разряде этого же турнира в Штатах пробились в полуфинал. В четвертьфинале казахстанцы победили Дэвида Фокса (Великобритания) / Сюити Секигути (Япония) — 6:3, 6:2.

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