Лжефинансовые компании: АФМ предупредило казахстанцев

Агентство по финансовому мониторингу предупреждает об участившихся случаях распространения в интернете ложной информации от лжефинансовых компаний, сообщает Zakon.kz.

Лжефинансовые компании предлагают гражданам инвестировать деньги в крупные проекты, такие как нефтедобывающие компании «Казмунайгаз», «Тенгизшевройл», проект государственной цифровой платформы «Платформа Байтерек Инвест» и Kaspi bank с обещанием высокой и пассивной доходности.

Мошенники для убеждения граждан используют логотипы известных компаний и банков, новостных порталов, а также упоминают известных лиц в качестве участников. Агентство по финансовому мониторингу

По информации ведомства, вся подобная реклама является ложной, не соответствует действительности и имеет признаки финансовой пирамиды.