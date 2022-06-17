Лжефинансовые компании: АФМ предупредило казахстанцев
Фото: АФМ РК
Агентство по финансовому мониторингу предупреждает об участившихся случаях распространения в интернете ложной информации от лжефинансовых компаний, сообщает Zakon.kz.
Лжефинансовые компании предлагают гражданам инвестировать деньги в крупные проекты, такие как нефтедобывающие компании «Казмунайгаз», «Тенгизшевройл», проект государственной цифровой платформы «Платформа Байтерек Инвест» и Kaspi bank с обещанием высокой и пассивной доходности.
Мошенники для убеждения граждан используют логотипы известных компаний и банков, новостных порталов, а также упоминают известных лиц в качестве участников. Агентство по финансовому мониторингу
По информации ведомства, вся подобная реклама является ложной, не соответствует действительности и имеет признаки финансовой пирамиды.
Агентство по финансовому мониторингу призывает казахстанцев быть осторожными и не верить подобным сообщениям. Нужно проверять каждую организацию в реестре АРРФР и иных уполномоченных органах.
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