Аким Атырауской области рассказал об обмелении рек Жайык и Кигаш

На парламентских слушаниях в Мажилисе по вопросам перспектив развития водной отрасли страны аким Атырауского региона Серик Шапкенов обратил внимание на необходимость решения проблемы обмеления рек Жайык и Кигаш, передает корреспондент Zakon.kz.

Выступая перед депутатами, Серик Шапкенов сообщил, что из-за ежегодного обмеления рек Жайык и Кигаш, а также заиливания их протоков, остро стоит вопрос их расчистки.

Затягивание этого вопроса может привести к приостановке воспроизводства рыбных запасов Каспийского моря. Устья рек и протоки являются местом прохода рыбы на естественные нерестилища для размножения. Аким Атырауской области Серик Шапкенов

Кроме того, по его словам, следует учитывать, что обмеление не дает возможности выйти в море всем промысловым и транспортным судам.

Также аким рассказал о состоянии водных каналов в области — они изношены, а их пропускная способность очень низкая.

В связи с этим по семи каналам проведены ремонтные работы, по 14 каналам разработана и передана в республику проектно-сметная документация. Начато частичное финансирование по трем каналам. На эти работы выделено 250 млн тенге. Просим вас своевременно профинансировать проект, – обратился аким к правительству. Серик Шапкенов

В Атырауской области насчитывается 205 тысяч голов крупного рогатого скота, 741 тысяча голов мелкого рогатого скота (овец и коз), лошадей – 106 тысяч голов, верблюдов – 37 тысяч голов. Орошаемые земли составляют 9 640 га, водность – 2 050 га, сенокосы – 1 430 га. Имеются 3 244 крестьянских хозяйства, работают более 8 тысяч сельчан.