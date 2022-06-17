Для очистки реки Жайык требуется создать специальное коммунальное предприятие

Аким Атырауской области Серик Шапкенов на парламентских слушаниях в Мажилисе заявил о необходимости принять срочные меры по очистке реки Жайык, для чего требуется создать специализированное коммунальное предприятие, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава региона озвучил ряд проблемных вопросов, требующих скорейшего рассмотрения. В их числе — разработка технико-экономического обоснования по использованию запасов месторождения пресных вод Кокжиде.

Также он предложил совместно с Российской Федерацией рассмотреть вопрос режима работы Ириклинского водохранилища. Учитывая, что ежегодно сбрасывается по 200 млн кубометров воды в летние месяцы, предлагается осуществлять максимальные пропуски в течение июня месяца – 60% – после прохождения паводка, с дальнейшим постепенным уменьшением, по 20%, в июле и августе, соответственно.

Далее в целях очистки и предотвращения возможности загрязнения водных ресурсов требуется очистить реки от затонувших крупногабаритных предметов. Таковых на сегодня насчитывается 27 единиц – это судна, баржи, насосные станции и понтоны.

Также Шапкенов считает, что в регионе необходимо создать специализированное коммунальное предприятие, на постоянной основе осуществляющее дноуглубительные работы. Это позволит улучшить гидрологический режим и поспособствует повышению уровня воды на территории Атырауской области.

Из года в год вода в реках Жайык и Кигаш убывает. В связи с этим актуальным остается вопрос очистки устьев рек и дноуглубительные работы. При их отсутствии движение рыбы из моря в реку может прекратиться. Данные устья являются переходами к местам нереста. Рыба в естественном порядке нерестится, войдя из моря в реки, минуя эти устья. Следует учитывать, что затягивание сроков решения данной проблемы влечет за собой утрату возможности воспроизводства рыбных запасов Каспийского моря. Серик Шапкенов

Кроме того, как он добавил, неочищенные устья тормозят прохождение судов.

Для улучшения гидрологического режима и воспроизводства рек Жайык и Кигаш в период с 2017 по 2021 год проведены дноуглубительные работы, протяженность которых составляет 169 километров. В 2022-2026 годах будет проведена дополнительная работа в общей сложности на 295 км (на общую сумму 21,1 млрд тенге).