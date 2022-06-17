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Гвардейцы задержали подозреваемого в изнасиловании в Павлодаре

Павлодар, гвардейцы задержали подозреваемого в изнасиловании Фото: пресс-служба РгК «Шығыс» НГ РК
В Павлодаре мужчина изнасиловал женщину. Гвардейцы задержали подозреваемого, сообщает Zakon.kz.

В полицию поступило сообщение от женщины о том, что знакомый мужчина, находясь в доме, изнасиловал ее.

По поступившей ориентировке войсковой наряд воинской части 5512 приступил к поиску преступника.

Около 22:30 при обходе дворов возле одного из домов по ул. Нурмагамбетова остановлен схожий по ориентировке гражданин, который, увидев гвардейцев, начал вести себя подозрительно. Для выяснения обстоятельств подозреваемый доставлен в участковый пункт полиции №4, где потерпевшая опознала задержанного. Начальник пресс-службы РгК «Шығыс» НГ РК Багдат Амангельды

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 120 ч. 1 УК РК.

Анастасия Стативкина
Павлодар Павлодарская область
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