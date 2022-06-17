Атырауская область может столкнуться с дефицитом питьевой воды – Серик Шапкенов

Водоочистные сооружения города Атырау и Макатского района находятся в аварийном состоянии и постоянно выходят из строя. Из-за этого сейчас имеется нехватка питьевой воды. О проблеме на парламентских слушаниях в Мажилисе рассказал аким Атырауской области Серик Шапкенов, передает Zakon.kz

Глава региона сообщил, что согласно поручению главы государства был принят комплексный план развития Атырауской области, в котором предусмотрены меры по обеспечению жителей качественной питьевой водой.

Это актуальный для нас вопрос. Основными источниками воды являются реки Жем, Сагыз, Ойыл, идущие из сопредельной Актюбинской области, реки Жайык и Кигаш, берущие свое начало в Российской Федерации, а также два месторождения подземных вод – Коянды в Курмангазинском районе и Тайсойган в Кызылкугинском районе. Серик Шапкенов

Аким отметил, что 70% населения Атырауской области получают питьевую воду от реки Жайык. Это областной центр и три района с общим количеством жителей 468 тысяч человек. Еще 24% населения, а это три района с количеством жителей 162 тысячи человек, получают воду от магистрального водовода Астрахань – Мангышлак. Кроме того, к трубопроводу подпитаны крупные промышленные предприятия, такие как «Тенгизшевройл» (ТШО), «KUS» (KarabatanUtilitySolutions), завод «Болашак» (NCOC), а также крестьянские хозяйства.

Остальные 6% населения Атырауской области, это порядка 38 тысяч жителей, получают воду из подземных источников.

В настоящее время уровень обеспечения населения региона централизованной питьевой водой составляет 99,6%, по сельским населенным пунктам – 83%, или 128 сел и поселков.

Однако следует учитывать, что в городе Атырау и Макатском районе водоочистные сооружения, обеспечивающие население питьевой водой, были построены в 30-х и 60-х годах прошлого века. Сейчас они находятся в аварийном состоянии. Уже имеется нехватка питьевой воды, и в ближайшие пять лет ее дефицит может возрасти до 40%. Аким Атырауской области Серик Шапкенов

По его словам, в связи с этим планируется ввести в строй еще две водоочистные станции. Несмотря на планируемое увеличение пропускной способности магистрального водовода Астрахань – Мангышлак, проведенные расчеты показывают предстоящий дефицит воды. Обеспечение населения чистой питьевой водой является приоритетом, однако здесь необходимо решать вопросы и крупных промышленных предприятий, формирующую основу экономики региона.

Поэтому считаем, что не следует оставлять на поздний срок проведение реконструкции водовода для увеличения его пропускной способности и запланированные ремонтные работы, и просим вас поддержать, – обратился аким Атырауской области к депутатам. Серик Шапкенов

Он также напомнил, что для решения дефицита питьевой воды следует использовать потенциал месторождения пресных вод Кокжиде, что, безусловно, благоприятно скажется на улучшении здоровья населения. В связи с этим Шапкенов обратился к Министерству экологии с просьбой посодействовать в подготовке технико-экономического обоснования для разработки месторождения.