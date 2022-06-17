Нехватка очистных сооружений – один из актуальных вопросов для Атырау

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В Атырауской области начато строительство дополнительного очистного канализационного сооружения. Об этом рассказал аким региона Серик Шапкенов на парламентских слушаниях в Мажилисе, посвященных перспективам развития водной отрасли в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Сточные воды сбрасываются в неочищенном состоянии, исходящие испарения превращаются в сероводород и углекислый газ, что оказывает крайне негативное влияние на окружающую среду и здоровье населения. Аким Атырауской области Серик Шапкенов Для решения проблемы в настоящее время в регионе введено в эксплуатацию канализационное очистное сооружение мощностью 70 тысяч м3 в сутки, начато строительство подобного на 31 тысяч м3 в сутки. В трех районах имеются канализационные очистные сооружения, в остальных планируем установить модульные установки средней мощности. Это позволяет эффективно использовать сточные воды, очищая их до уровня технической воды. Серик Шапкенов