Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Нехватка очистных сооружений – один из актуальных вопросов для Атырау

Казахстан Атырауская область очистные сооружения строительство Фото: pixabay
В Атырауской области начато строительство дополнительного очистного канализационного сооружения. Об этом рассказал аким региона Серик Шапкенов на парламентских слушаниях в Мажилисе, посвященных перспективам развития водной отрасли в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Сточные воды сбрасываются в неочищенном состоянии, исходящие испарения превращаются в сероводород и углекислый газ, что оказывает крайне негативное влияние на окружающую среду и здоровье населения. Аким Атырауской области Серик Шапкенов

Для решения проблемы в настоящее время в регионе введено в эксплуатацию канализационное очистное сооружение мощностью 70 тысяч м3 в сутки, начато строительство подобного на 31 тысяч м3 в сутки.

В трех районах имеются канализационные очистные сооружения, в остальных планируем установить модульные установки средней мощности. Это позволяет эффективно использовать сточные воды, очищая их до уровня технической воды. Серик Шапкенов
Оксана Скибан
Шапкенов Серик Атырауская область Казахстан
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жених ударил невесту за победу, Узбекистан
За что жених ударил невесту на свадьбе, рассказали в Госкомитете семьи Узбекистана
Провал экзамена студенты Актобе
В Минздраве назвали причину «провала» экзаменов студентами
ПМЭФ 2022
Зачем ЕАЭС единая валюта, рассказали на ПМЭФ
Ситуация в Украине 16 июня
Ситуация в Украине: статус кандидата в члены Евросоюза и слова Пескова о мобилизации
Сенат, поправки, ОСИ и ПТ, сроки, продление
КСК будут работать еще год в Казахстане
Уходит из России
Coca-Cola уходит с российского рынка
финансовая пирамида, обман, АФМ
Почти на два млн долларов и 630 млн тенге обманули жителей Алматы
Елизавета II переименование улицы в Нур-Султане
Сквер в Нур-Султане могут назвать в честь Елизаветы II
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления