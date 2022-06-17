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Доллар подорожал еще на 4,5 тенге

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 446,87 тенге, поднявшись еще на 4,55 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля вырос до 7,90 тенге (+0,12).

Средневзвешенный курс китайского юаня также повысился и составил 66,72 тенге (+1,06).

Средневзвешенный курс евро составляет до 462,67 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447-451 тенге, евро – 465-474 тенге, рос. рубль – 7,1-7,4 тенге.

Лариса Черненко
KASE
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