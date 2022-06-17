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Какая погода ожидается в Казахстане 18 июня

18 июня, прогноз погоды в Казахстане Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 18 июня. В стране пройдут дожди с грозами, также ожидаются град, шквал, сообщает Zakon.kz.
На северо-востоке страны преимущественно погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря. РГП «Казгидромет»

На востоке, в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра.

На юге, в горных районах Жамбылской области – град, шквал, на северо-востоке, в горных районах области – ветер 15-20 м/с.

На юге, востоке, западе Мангистауской области ожидается усиление ветра с пыльной бурей.

Днем в горных районах Туркестанской области – шквал, усиление ветра.

Днем на юге Костанайской области – сильная жара.

На западе, севере, юге Актюбинской, на востоке Атырауской, днем на западе, в центре Кызылординской, на юго-западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской, на востоке Западно-Казахстанской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.

В Кызылординской, на западе Восточно-Казахстанской, Алматинской, на юге, востоке Актюбинской, на юге, западе Атырауской, на западе, востоке Карагандинской, на юго-востоке Туркестанской в центре Жамбылской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. РГП «Казгидромет»
Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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