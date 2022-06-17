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Баскетбольная команда «Голден Стэйт Уорриорз» cтала чемпионом НБА

финал НБА Фото: Instagram/nbahistory
Команда «Голден Стэйт Уорриорз» четвертый раз за восемь лет стала чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В финале она победила «Бостон Селтикс» со счетом 4:2.

Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» выиграли последние три игры финала НБА. Матч против «Бостон Селтикс» закончился со счетом 103:90.

Игрок Стивен Карри лидировал с 34 очками — 12 бросков из 21, включая шесть трехочковых. Он получил награду MVP финала Билла Рассела, набрав в среднем 31,2 балла. Это его самый высокий результат за шесть выходов в финал (за шесть игр).

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Ирина Лукичева
NBA
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