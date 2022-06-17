Аким Жетысуской области вручил ключи от двух автомобилей для детских центров

Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области

Для блага детей Жетысуского региона в рамках Года детей были вручены ключи от двух автомобилей директорам Центра детско-юношеского туризма и краеведения города Текели областного управления образования и Дворца школьников города Талдыкоргана.

Осчастливить детей приехал аким Жетысуской области Бейбит Исабаев. Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области Решением главы государства 2022 год объявлен Годом детей. Необходимо все возможное и самое лучшее отдавать детям! Бейбит Исабаев В ходе мероприятия аким области ознакомился с деятельностью Дворца школьников, работой кружков и секций. Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области В завершение участники сфотографировались на память с акимом области.