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На 18% выросли расходы предпринимателей на содержание работников

затраты предпринимателей на содержание работников выросли на 18% Фото: primerminister.kz
За 2021 год объем затраты предприятий и организаций на содержание рабочей силы составил 12,4 трлн тенге, что на 17,8% больше по сравнению с 2020 годом, сообщает Zakon.kz.

По данным finprom.kz, в структуре затрат на содержание рабочей силы 86,8% пришлись на фонд заработной платы работников — 10,8 трлн тенге, это на 18,7% больше по сравнению с 2020 годом.

Из них непосредственно на саму заработную плату пришлись 7,9 трлн тенге, на единовременные выплаты и премии — 1,5 трлн тенге, на оплату за неотработанное время — 870,7 млрд тенге, на компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, — 523,1 млрд тенге.

В свою очередь выплаты и расходы, не учитываемые в фонде заработной платы, составили 1,6 трлн тенге — на 12,2% больше, чем годом ранее.

Из них значительная часть пришлась на налоги, связанные с использованием рабочей силы (693,2 млрд тг), и расходы на социальную защиту работников (663,3 млрд тг).

Кроме того, расходы по обеспечению работников жильем в 2021 году составили 79,6 млрд тенге, расходы на обучение работников — 32,6 млрд тенге, на проведение культурных мероприятий, организацию отдыха и развлечений — 17,6 млрд тенге.

Лариса Черненко
Казахстан
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