В Нур-Султане частично ограничат движение 19 июня

Старт полумарафона состоится в 07:40 с территории Международного выставочного центра «EXPO».

С учетом распределения времени движения участников полумарафона движение транспортных средств будет ограничено:

по ул. Туркестан от здания EXPO до ул. Сыганак с 07:00 до 08:50

с ул. Сыганак до монумента Байтерек с 07:40 до 08:20

по ул. Сыганак от ул. Туркестан до пр. Тауелсыздык с 07:40 до 09:40

по пр. Тауелсиздик до пр. Кошкарбаева с 08:00 до 10:40

по ул. Сарайшык от пр. Тауелсыздык до пр. Мангилик Ел, включая северную часть кольца, с 8:00 до 10:40

по пр. Мангилик Ел от южной стороны кольца до ул. Кунаева с 08:20 до 10:40

по ул. Кунаева от пр. Мангилик Ел вокруг ТРЦ «Хан Шатыр» с 08:30 до 11:30

по ул. Достык от ТРЦ «Хан Шатыр» до ул. Акмешит с 08:30 до 11:40