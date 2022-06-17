В Нур-Султане частично ограничат движение 19 июня
Старт полумарафона состоится в 07:40 с территории Международного выставочного центра «EXPO».
С учетом распределения времени движения участников полумарафона движение транспортных средств будет ограничено:
по ул. Туркестан от здания EXPO до ул. Сыганак с 07:00 до 08:50
с ул. Сыганак до монумента Байтерек с 07:40 до 08:20
по ул. Сыганак от ул. Туркестан до пр. Тауелсыздык с 07:40 до 09:40
по пр. Тауелсиздик до пр. Кошкарбаева с 08:00 до 10:40
по ул. Сарайшык от пр. Тауелсыздык до пр. Мангилик Ел, включая северную часть кольца, с 8:00 до 10:40
по пр. Мангилик Ел от южной стороны кольца до ул. Кунаева с 08:20 до 10:40
по ул. Кунаева от пр. Мангилик Ел вокруг ТРЦ «Хан Шатыр» с 08:30 до 11:30
по ул. Достык от ТРЦ «Хан Шатыр» до ул. Акмешит с 08:30 до 11:40
по ул. Акмешит от ул. Достык до МВЦ «EXPO» с 08:40 до 12:00
Необходимо заранее предусматривать маршрут движения на личном транспорте. Возможные маршруты для проезда к «EXPO» на автотранспорте:
по ул. Турара Рыскулова;
по ул. Мангилик Ел от ул. Кунаева до ул. А. Кекилбаева;
по пр. Кабанбай батыра до ТРЦ «MEGASilkWay».