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В Нур-Султане частично ограничат движение 19 июня

Нур-Султан, марафон, перекрытие дорог Фото: pixabay
19 июня в период проведения Первого столичного полумарафона будет частично ограничено движение транспортных средств по некоторым улицам Нур-Султана, сообщает Zakon.kz.

Старт полумарафона состоится в 07:40 с территории Международного выставочного центра «EXPO».

С учетом распределения времени движения участников полумарафона движение транспортных средств будет ограничено:

  • по ул. Туркестан от здания EXPO до ул. Сыганак с 07:00 до 08:50

  • с ул. Сыганак до монумента Байтерек с 07:40 до 08:20

  • по ул. Сыганак от ул. Туркестан до пр. Тауелсыздык с 07:40 до 09:40

  • по пр. Тауелсиздик до пр. Кошкарбаева с 08:00 до 10:40

  • по ул. Сарайшык от пр. Тауелсыздык до пр. Мангилик Ел, включая северную часть кольца, с 8:00 до 10:40

  • по пр. Мангилик Ел от южной стороны кольца до ул. Кунаева с 08:20 до 10:40

  • по ул. Кунаева от пр. Мангилик Ел вокруг ТРЦ «Хан Шатыр» с 08:30 до 11:30

  • по ул. Достык от ТРЦ «Хан Шатыр» до ул. Акмешит с 08:30 до 11:40

  • по ул. Акмешит от ул. Достык до МВЦ «EXPO» с 08:40 до 12:00

Необходимо заранее предусматривать маршрут движения на личном транспорте. Возможные маршруты для проезда к «EXPO» на автотранспорте:

  1. по ул. Турара Рыскулова;

  2. по ул. Мангилик Ел от ул. Кунаева до ул. А. Кекилбаева;

  3. по пр. Кабанбай батыра до ТРЦ «MEGASilkWay».

Анастасия Стативкина
Нур-Султан
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