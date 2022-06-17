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В Алматинской области перевернулся автомобиль и упал в обрыв

машина упала в овраг, поворот на дачи Коклайсай Фото: пресс-служба ГУ «РОСО» МЧС РК
17 июня в дежурно-диспетчерское отделение ГУ «РОСО МЧС РК» поступило сообщение о том, что на повороте на дачах Коклайсай в Алматинской области перевернулся автомобиль и упал в обрыв, сообщает Zakon.kz.

После сильного удара пострадавший оказался не в состоянии выбраться самостоятельно.

Спасателями были предприняты необходимые усилия, чтобы оказать нужную помощь водителю. Им оказался мужчина 1951 года рождения. Пострадавшего аккуратно извлекли из автомобиля и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Пресс-служба ГУ «РОСО» МЧС РК
Анастасия Стативкина
Алматинская область
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