В Алматинской области перевернулся автомобиль и упал в обрыв

Фото: пресс-служба ГУ «РОСО» МЧС РК

17 июня в дежурно-диспетчерское отделение ГУ «РОСО МЧС РК» поступило сообщение о том, что на повороте на дачах Коклайсай в Алматинской области перевернулся автомобиль и упал в обрыв, сообщает Zakon.kz.

После сильного удара пострадавший оказался не в состоянии выбраться самостоятельно. Спасателями были предприняты необходимые усилия, чтобы оказать нужную помощь водителю. Им оказался мужчина 1951 года рождения. Пострадавшего аккуратно извлекли из автомобиля и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Пресс-служба ГУ «РОСО» МЧС РК