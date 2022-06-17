Собираемся ввести социальную карту алматинца — Ерболат Досаев

Аким Алматы Ерболат Досаев анонсировал внедрение социальной карты для поддержки некоторых горожан, передает корреспондент Zakon.kz.

В ходе встречи акима с населением Медеуского района житель города обратился с вопросом по поддержке инвалидов. Он сообщил, что инвалиды II группы сейчас получают 57 тыс. тенге, инвалиды III группы — около 40 тыс. тенге. Однако при этом продукты питания уже подорожали в два раза.

Аким города проинформировал жителей, что будет введена социальная карта алматинца, в рамках которой будет предусмотрена поддержка со стороны местного бюджета.