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Собираемся ввести социальную карту алматинца — Ерболат Досаев

население Фото: пресс-служба Акимата Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев анонсировал внедрение социальной карты для поддержки некоторых горожан, передает корреспондент Zakon.kz.

В ходе встречи акима с населением Медеуского района житель города обратился с вопросом по поддержке инвалидов. Он сообщил, что инвалиды II группы сейчас получают 57 тыс. тенге, инвалиды III группы — около 40 тыс. тенге. Однако при этом продукты питания уже подорожали в два раза.

Аким города проинформировал жителей, что будет введена социальная карта алматинца, в рамках которой будет предусмотрена поддержка со стороны местного бюджета.

Мы рассматриваем вопрос по АСП в рамках закона. Но этот вопрос нам надо проранжировать, кто больше всего нуждается в помощи. Эту программу мы будем анализировать в течение месяца. Я понимаю, что инвалидность бывает разная. Мы разделим по категориям. Мы собираемся ввести социальную карту алматинца, внутри будет предусмотрена определенная поддержка со стороны местного бюджета. Сделаем общую систему.Аким Алматы Ерболат Досаев
Альберт Ахметов
Алматы Казахстан
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