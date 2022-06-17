Собираемся ввести социальную карту алматинца — Ерболат Досаев
Фото: пресс-служба Акимата Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев анонсировал внедрение социальной карты для поддержки некоторых горожан, передает корреспондент Zakon.kz.
В ходе встречи акима с населением Медеуского района житель города обратился с вопросом по поддержке инвалидов. Он сообщил, что инвалиды II группы сейчас получают 57 тыс. тенге, инвалиды III группы — около 40 тыс. тенге. Однако при этом продукты питания уже подорожали в два раза.
Аким города проинформировал жителей, что будет введена социальная карта алматинца, в рамках которой будет предусмотрена поддержка со стороны местного бюджета.
Мы рассматриваем вопрос по АСП в рамках закона. Но этот вопрос нам надо проранжировать, кто больше всего нуждается в помощи. Эту программу мы будем анализировать в течение месяца. Я понимаю, что инвалидность бывает разная. Мы разделим по категориям. Мы собираемся ввести социальную карту алматинца, внутри будет предусмотрена определенная поддержка со стороны местного бюджета. Сделаем общую систему.Аким Алматы Ерболат Досаев
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