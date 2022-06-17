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При Мажилисе начнет работать Общественная палата

Мажилис Фото: Жаслан Жумабеков
Под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания, передает Zakon.kz.

Члены Бюро поддержали инициативу о создании новой диалоговой площадки – Общественной палаты при Мажилисе Парламента. Подробно подходы к работе палаты будут рассмотрены на предстоящем пленарном заседании. Ожидается, что в ее состав войдут авторитетные эксперты, общественники, представители политических партий и СМИ.

Инициативу о создании Общественной палаты при Мажилисе спикер нижней палаты Парламента озвучил на первом заседании Национального курултая. Это будет место для открытого обсуждения законопроектов, рассматриваемых депутатами, и дискуссий по другим важным вопросам, волнующим общество. Кроме того, Общественная палата станет площадкой и для законодательной реализации вопросов, рассматриваемых на Национальном курултае, а также других общественно и социально значимых инициатив.

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На предстоящее пленарное заседание Мажилиса также вносится законопроект «О геодезии, картографии и пространственных данных» с сопутствующими поправками.

Законопроект разработан в целях введения новых и усовершенствованных механизмов деятельности субъектов геодезической и картографической деятельности. Документ направлен в том числе на внедрение общепризнанных международных принципов и подходов регулирования геодезической, картографической деятельности, совершенствования государственного контроля в этой сфере.

Проект повестки пленарного заседания содержит также новый законопроект, по которому палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения. Это законопроект о ратификации соглашения об осуществлении госконтроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов в рамках Евразийского экономического союза.

Елена Беляева
Мажилис Парламента РК Кошанов Ерлан Казахстан
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