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Шесть человек унесло на катамаране в Актау

шесть человек унесло на катамаране в Актау Фото: пресс-служба ДЧС Актау
В Актау спасены шесть мужчин, которых унесло в море на катамаране. Молодые люди в медицинской помощи не нуждались, сообщает Zakon.kz.
17 июня в 14:30 поступила информация о том, что от берега шесть человек на катамаране унесло волнами. Пресс-служба ДЧС Актау

Спасатели их спасли и довезли до берега.

Несмотря на то, что было объявлено штормовое предупреждение, владельцы катамаранов сдают в аренду плавательные средства. В данном случае будет направлена информация в прокуратуру и в инспекцию транспортного контроля. Заместитель начальника ДЧС Мангистауской области подполковник Абдикадыров Бекболат
Анастасия Стативкина
Актау Мангистауская область
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