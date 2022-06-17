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В РК активно проходит переформатирование системы высшего образования – Токаев

президент РК Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жромарт Токаев во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил о том, что надежный источник экономического роста – это качественный человеческий капитал и конструктивный межкультурный диалог, передает корреспондент Zakon.kz.
В рамках провозглашенного ООН международного десятилетия сближения культур мы продолжим политику по сохранению культурного многообразия нашей страны и продвижению межцивилизационного диалога на международном уровне. В сентябре этого года в нашей столице состоится очередной Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Мы приветствуем участие в работе данного форума религиозных деятелей из России.Касым-Жомарт Токаев

По его словам, в Казахстане активно осуществляется переформатирование системы высшего образования с участием ведущих зарубежных университетов.

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Уверен, успешная реализация ряда совместных образовательных и культурных инициатив позволит внести значительный вклад в поступательное экономическое развитие наших стран. Президент Казахстана
Елена Беляева
Россия Токаев Касым-Жомарт
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