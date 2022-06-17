В РК активно проходит переформатирование системы высшего образования – Токаев

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жромарт Токаев во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил о том, что надежный источник экономического роста – это качественный человеческий капитал и конструктивный межкультурный диалог, передает корреспондент Zakon.kz.

В рамках провозглашенного ООН международного десятилетия сближения культур мы продолжим политику по сохранению культурного многообразия нашей страны и продвижению межцивилизационного диалога на международном уровне. В сентябре этого года в нашей столице состоится очередной Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Мы приветствуем участие в работе данного форума религиозных деятелей из России. Касым-Жомарт Токаев По его словам, в Казахстане активно осуществляется переформатирование системы высшего образования с участием ведущих зарубежных университетов. Новость по теме Токаев участникам ПМЭФ: Борьба с запредельной инфляцией наша общая задача Глава Казахстана отметил, что углубление международных академических связей имеет особое значение с точки зрения укрепления традиций казахстанско-российского сотрудничества. Уверен, успешная реализация ряда совместных образовательных и культурных инициатив позволит внести значительный вклад в поступательное экономическое развитие наших стран. Президент Казахстана