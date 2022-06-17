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Казахстан намерен расширять возможности для роста «зеленых» инвестиций

технологии Фото: pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика планирует последовательно расширять возможности для роста «зеленых» инвестиций и реализации соответствующих проектов, передает корреспондент Zakon.kz.
Экологические проблемы имеют глобальный характер и затронули практически все страны мира, в том числе и Казахстан. Так, в прошлом году из-за небольшого количества осадков и мелководья на реках многие наши фермеры серьезно пострадали от засухи. В критическом состоянии находится трансграничная река Урал (Жайык). Считаю, что подобные долгосрочные вызовы устойчивому развитию наших государств следует решать сообща.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, также необходимо серьезно рассмотреть перспективы внедрения принципов «экономики замкнутого цикла» – циркулярную экономику.

Мы работаем над уменьшением энергоемкости ВВП, расширением сектора возобновляемой энергетики и снижением транзитных потерь в данной отрасли, – добавил Касым-Жомарт Токаев.
Тамила Языкова
Россия Токаев Касым-Жомарт
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