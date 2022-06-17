Умер известный французский актер и режиссер

Жан-Луи Трентиньян скончался на 92 году жизни. О смерти артиста сообщила его супруга, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, актер скончался от старости у себя дома в регионе Гар в окружении близких людей.

Широкому зрителю он известен по фильму «Мужчина и женщина», где исполнил главную мужскую роль автогонщика вместе с Анук Эме, а также по кинокартинам «Любовь», «Обгон», «И Бог создал женщину».

Трентиньян является призером двух крупнейших мировых кинофестивалей – Каннского и Берлинского.