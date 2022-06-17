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Токаев высказался об успехе Китая в сфере высоких технологий

президент РК Фото: Акорда
Президент Казахстана рассказал, что по первой профессии является китаистом и поделился своим опытом на Международном экономическом форуме, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент рассказал, что по первой профессии является китаистом и хорошо знает мудрость, которую процитировал председатель КНР Си Цзиньпин.

Слово кризис состоит из двух иероглифов, я до сих пор помню, как они пишутся. Первый иероглиф – это опасность, второй иероглиф – это возможность. В каждом кризисе есть опасности, но есть и возможности. Я думаю, мы должны исходить из этого, – отметил глава государства.

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По его словам, в сентябре будет готов новый пакет реформ для переформатирования судебной системы.

Это актуальная проблема для Казахстана. Сейчас осуществляется реформа полицейской службы. Она идет не без трудностей, это реформа. Тем не менее, полагаю, что в конечном счете мы добьемся успеха. Главное – политическая воля и поддержка граждан станы. У нас были шатания в области правоохранительной системы: то мы уходили в гуманизм, то в ужесточение, не было понимания, чего мы хотим. Сейчас у нас «золотая середина», которая четко базируется на потребностях наших граждан. Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, граждане хотят видеть в полицейских неподкупных защитников.

Кстати говоря, вы сказали про компанию Huawei. Я ведь почти восемь лет провел в Китае, и у меня была возможность посетить эту компанию в самом начале ее деятельности, когда она располагалась в трех комнатах. Тогда, конечно же, никто не верил, что это потом станет компанией глобального масштаба, но это произошло, – сказал президент.

Глава государства считает, что успех Китая – в прагматично выстроенной концепции, которую сделал Дэн Сяопин.

В чем успех Китая, на мой взгляд? Во-первых, они сумели очень прагматично выстроить концепцию – это сделал Дэн Сяопин, то есть капиталистический способ производства наложил на социалистическую базу и назвал это «социализмом с китайской спецификой». Президент Казахстана

Во-вторых, по его мнению, Китай своевременно понял значение высоких технологий.

Именно здесь они достигли больших успехов. Шли к этому постепенно. Вначале производили товары первой необходимости, продавали их за рубежом, зарабатывали деньги, привозили в Китай. Эти деньги инвестировали в развитие технологий, в том числе и на приобретение этих технологий разными способами за рубежом, – отметил президент.
Елена Беляева
Россия Токаев Касым-Жомарт Китай
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