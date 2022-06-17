Токаев и Путин высказались о вступлении Украины в ЕС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, высказался о возможном вступлении Украины в Европейский союз, передает корреспондент Zakon.kz.

Считаю, что возможное вступление Украины в ЕС какой-либо ущерб ЕАЭС вряд ли принесет. Другое дело, я с трудом представляю, как будет происходить вступление Украины в ЕС, поскольку там очень строгие требования. А экономика Украины находится в плачевном состоянии. Видимо, там есть какая-то специальная программа, льготная программа для Украины. Но то, что происходит с этой страной, конечно же, вызывает очень печальные ассоциации. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, если ЕС считает возможным присутствие Украины в своих рядах, то воспринимать это нужно как реальность.

Также на пленарном заседании на этот счет высказался президент России Владимир Путин.

ЕС не является военной организацией, военно-политическим блоком, в отличие от НАСА, поэтому мы всегда говорили – ничего не имеем против. Это суверенное решение любой страны, присоединяться или нет к экономическим объединениям. Дело этого объединения – принимать в свои ряды новые государства или нет. Насколько это возможно, целесообразно для ЕС, пусть определяют страны Евросоюза. Владимир Путин

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Ранее президент заявил, что Казахстан не признает ЛНР и ДНР. А также высказался об антироссийских санкциях по отношению к Казахстану.