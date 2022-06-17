Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Токаев и Путин высказались о вступлении Украины в ЕС

президенты Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, высказался о возможном вступлении Украины в Европейский союз, передает корреспондент Zakon.kz.
Считаю, что возможное вступление Украины в ЕС какой-либо ущерб ЕАЭС вряд ли принесет. Другое дело, я с трудом представляю, как будет происходить вступление Украины в ЕС, поскольку там очень строгие требования. А экономика Украины находится в плачевном состоянии. Видимо, там есть какая-то специальная программа, льготная программа для Украины. Но то, что происходит с этой страной, конечно же, вызывает очень печальные ассоциации. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, если ЕС считает возможным присутствие Украины в своих рядах, то воспринимать это нужно как реальность.

Также на пленарном заседании на этот счет высказался президент России Владимир Путин.

ЕС не является военной организацией, военно-политическим блоком, в отличие от НАСА, поэтому мы всегда говорили – ничего не имеем против. Это суверенное решение любой страны, присоединяться или нет к экономическим объединениям. Дело этого объединения – принимать в свои ряды новые государства или нет. Насколько это возможно, целесообразно для ЕС, пусть определяют страны Евросоюза. Владимир Путин

Новость по теме

Токаев: Ключевым торгово-экономическим партнером для Казахстана была и остается Россия

Ранее президент заявил, что Казахстан не признает ЛНР и ДНР. А также высказался об антироссийских санкциях по отношению к Казахстану.

Елена Беляева
Ситуация в Украине Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жених ударил невесту за победу, Узбекистан
За что жених ударил невесту на свадьбе, рассказали в Госкомитете семьи Узбекистана
Провал экзамена студенты Актобе
В Минздраве назвали причину «провала» экзаменов студентами
ПМЭФ 2022
Зачем ЕАЭС единая валюта, рассказали на ПМЭФ
торги на бирже
Доллар подорожал еще на 4,5 тенге
гороскоп любовь советы
Любовный союз: как привлечь счастье по знаку зодиака
Ситуация в Украине 16 июня
Ситуация в Украине: статус кандидата в члены Евросоюза и слова Пескова о мобилизации
из аэропорта Алматы пытались вывезти незадекларированную валюту
528 млн тенге пытались провезти через аэропорт Алматы
финансовая пирамида, обман, АФМ
Почти на два млн долларов и 630 млн тенге обманули жителей Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления