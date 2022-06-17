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Мальчик три часа издевался над девочкой в столичном детском центре развития

игры Фото: pixabay
Инцидент был снят на камеру видеонаблюдения. Мальчик бил девочку и таскал ее за волосы. Между тем, никто из воспитателей не вмешался в конфликт, передает Zakon.kz.

По факту неправомерных действий воспитателя детского центра развития Управлением полиции района «Алматы» начато досудебное расследование по статье 140 УК РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Малолетнему ребенку назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится следствие.

Елена Беляева
Нур-Султан
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