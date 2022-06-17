Казахстан создает все условия для работы российских специалистов – Токаев
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан создает самые благоприятные условия для работы российских специалистов, которые приезжают в страну, передает корреспондент Zakon.kz.
В области IT-технологий многие специалисты с удовольствием едут в Казахстан и работают, потому что там созданы хорошие условия. Мы будем брать пример с Казахстана в этом плане, – сказал на пленарном заседании ПМЭФ президент России Владимир Путин.
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Касым-Жомарт Токаев поблагодарил коллегу, а также отметил, что отторгать людей, которые хотят работать в Казахстане, ни в коем случае не будут.
Действительно, мы создаем самые благоприятные возможности для работы наших российских коллег, друзей. Полагаю, что это не постоянное явление, возможно, со временем они вернутся в Россию. Здесь мы должны быть вместе и, конечно же, отторгать людей, которые в силу тех или иных причин решили поработать в нашей стране, абсолютно невозможно.Касым-Жомарт Токаев
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