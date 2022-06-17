Казахстан создает все условия для работы российских специалистов – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан создает самые благоприятные условия для работы российских специалистов, которые приезжают в страну, передает корреспондент Zakon.kz.

В области IT-технологий многие специалисты с удовольствием едут в Казахстан и работают, потому что там созданы хорошие условия. Мы будем брать пример с Казахстана в этом плане, – сказал на пленарном заседании ПМЭФ президент России Владимир Путин.

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Касым-Жомарт Токаев поблагодарил коллегу, а также отметил, что отторгать людей, которые хотят работать в Казахстане, ни в коем случае не будут.