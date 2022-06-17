Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстан создает все условия для работы российских специалистов – Токаев

работа Фото: pixabay
Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан создает самые благоприятные условия для работы российских специалистов, которые приезжают в страну, передает корреспондент Zakon.kz.
В области IT-технологий многие специалисты с удовольствием едут в Казахстан и работают, потому что там созданы хорошие условия. Мы будем брать пример с Казахстана в этом плане, – сказал на пленарном заседании ПМЭФ президент России Владимир Путин.

Новость по теме

Приезжающих в Казахстан из России специалистов не будут ограничивать в трудоустройстве

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил коллегу, а также отметил, что отторгать людей, которые хотят работать в Казахстане, ни в коем случае не будут.

Действительно, мы создаем самые благоприятные возможности для работы наших российских коллег, друзей. Полагаю, что это не постоянное явление, возможно, со временем они вернутся в Россию. Здесь мы должны быть вместе и, конечно же, отторгать людей, которые в силу тех или иных причин решили поработать в нашей стране, абсолютно невозможно.Касым-Жомарт Токаев
Елена Беляева
Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жених ударил невесту за победу, Узбекистан
За что жених ударил невесту на свадьбе, рассказали в Госкомитете семьи Узбекистана
Провал экзамена студенты Актобе
В Минздраве назвали причину «провала» экзаменов студентами
ПМЭФ 2022
Зачем ЕАЭС единая валюта, рассказали на ПМЭФ
гороскоп любовь советы
Любовный союз: как привлечь счастье по знаку зодиака
торги на бирже
Доллар подорожал еще на 4,5 тенге
Ситуация в Украине 16 июня
Ситуация в Украине: статус кандидата в члены Евросоюза и слова Пескова о мобилизации
из аэропорта Алматы пытались вывезти незадекларированную валюту
528 млн тенге пытались провезти через аэропорт Алматы
Сенат, поправки, ОСИ и ПТ, сроки, продление
КСК будут работать еще год в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления