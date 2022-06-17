Флористы посоветовали использовать газировку для сохранения цветов в жару

Эксперты предлагают для сохранения срезанных цветов свежими в жаркие дни готовить специфическую подкормку, передает Zakon.kz.

В беседе с Express флористы уточнили, что для приготовления подкормки следует добавить к фильтрованной воде около четверти чашки газировки и лишь потом вместе заливать в вазу с цветами.

Выяснилось, что для свежести цветов важен и размер вазы. Слишком большие или слишком маленькие сосуды для цветов могут привести к более быстрому увяданию. Вазу также необходимо вымыть водой с мылом перед тем, как поставить в нее растения. Бактерии могут размножаться в вазах, тем самым влияя на цветы.

Также следует избегать попадания прямых солнечных лучей, так как срезанные цветы могут обезвоживаться, поэтому не рекомендуется ставить их на подоконники.