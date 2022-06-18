Врач предупредил о двух заболеваниях, которыми можно заразиться в водоемах

Дерматовенеролог Денис Барбинов рассказал о том, что в море, реке и даже бассейне можно заразиться церкариозом или «зудом купальщика», передает Zakon.kz.

Источник заражения – личинки червей-паразитов, которых переносят водоплавающие птицы, – рассказал врач изданию «Доктор Питер».

При этом Барбинов подчеркнул, что заразиться церкариозом можно как в пресном водоеме, так и в море.

Что касается общественного бассейна, дерматовенеролог отметил, что во влажном и жарком климате это идеальное место для распространения разных видов грибов, которые передаются контактным путем (через поверхности в душевых кабинах, поручни и т.д.).

В зону риска тех, кто наиболее подвержен заражению попадают люди, принимающие сильнодействующие препараты, а также те, кто пребывает в длительном нервном напряжении и испытывает частые тяжелые физнагрузки.