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Экс-нападающий «Барыса» подписал контракт с итальянским клубом

хоккей Фото: instagram/barys_official
Хоккейный клуб «Больцано» официально объявил о подписании контракта с канадским спортсменом Мэттью Фрэттином, передает Zakon.kz.
Я стремлюсь провести отличный сезон, там будет приятно жить, и я хочу сделать все возможное, чтобы помочь команде выиграть как можно больше игр. Я также выбрал Больцано, потому что всегда хотел играть в Италии: у меня есть друзья, которые играли там в прошлом, и я слышал много хорошего. Мэттью Фрэттин

«Больцано» обладает 19 чемпионскими титулами и является самой успешной командой в истории Серии А. С сезона 2013-2014 клуб выступает в Австрийской хоккейной лиге.

Мы счастливы иметь в команде игрока уровня Мэтта. спортсмена с его опытом и качествами всегда очень трудно найти: болельщикам понравится его скорость и страсть, которую он вкладывает в каждый матч. Конечно, с его приходом сегодня мы стали лучшей командой, – заявил тренер Глен Хэнлон.

Отметим, что казахстанский «Барыс» расторг контракт с форвардом Фрэттиным в феврале 2022 года.

В конце 2021 года канадский хоккеист покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам. 22 декабря у Мэттью родилась дочь. В составе «Барыса» Фрэттин сыграл в КХЛ 194 матча и набрал 118 (54+64) баллов за результативность.

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Елена Беляева
Барыс Италия
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