Пентагон отчитался о предоставленной военной помощи Украине

Штаб-квартира Министерства обороны США опубликовала информацию о предоставленной помощи Киеву с 23 февраля. Согласно данным ведомства, объем такой поддержки достиг 5,6 миллиарда долларов, а со дня вступления в должность президента США Джо Байдена — 6,3 миллиарда, передает Zakon.kz.

Пентагон приводит список и количество поставленной военной техники:

более 1,4 тыс. ПЗРК Stinger;

свыше 6,5 тыс. ПТРК Javelin;

свыше 20 тыс. противотанковых комплексов других типов;

более 700 беспилотных летательных аппаратов Switchblade;

126 155-миллиметровых гаубиц и 260 тысяч снарядов к ним;

108 тактических машин для буксировки этих артиллерийских орудий;

20 вертолетов Ми-17;

200 бронетранспортеров M113;

свыше 7000 единиц стрелкового оружия и более 50 млн патронов к нему;

порядка 75 тыс. комплектов бронежилетов и касок;

121 беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost;

противокорабельные крылатые ракеты наземного базирования «Гарпун».

Кроме того, в списках значатся средства химической, радиологической и биологической защиты, медицинские принадлежности, защищенные системы связи, взрывчатку, приборы ночного видения, услуги спутниковой связи, а также финансирование обучения украинских военных и технического обслуживания.

Отметим, что 15 июня США объявили о выделении Киеву очередного транша военной помощи примерно на миллиард долларов.