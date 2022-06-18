Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Пентагон отчитался о предоставленной военной помощи Украине

военный Фото: pixabay
Штаб-квартира Министерства обороны США опубликовала информацию о предоставленной помощи Киеву с 23 февраля. Согласно данным ведомства, объем такой поддержки достиг 5,6 миллиарда долларов, а со дня вступления в должность президента США Джо Байдена — 6,3 миллиарда, передает Zakon.kz.

Пентагон приводит список и количество поставленной военной техники:

  • более 1,4 тыс. ПЗРК Stinger;

  • свыше 6,5 тыс. ПТРК Javelin;

  • свыше 20 тыс. противотанковых комплексов других типов;

  • более 700 беспилотных летательных аппаратов Switchblade;

  • 126 155-миллиметровых гаубиц и 260 тысяч снарядов к ним;

  • 108 тактических машин для буксировки этих артиллерийских орудий;

  • 20 вертолетов Ми-17;

  • 200 бронетранспортеров M113;

  • свыше 7000 единиц стрелкового оружия и более 50 млн патронов к нему;

  • порядка 75 тыс. комплектов бронежилетов и касок;

  • 121 беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost;

  • противокорабельные крылатые ракеты наземного базирования «Гарпун».

Кроме того, в списках значатся средства химической, радиологической и биологической защиты, медицинские принадлежности, защищенные системы связи, взрывчатку, приборы ночного видения, услуги спутниковой связи, а также финансирование обучения украинских военных и технического обслуживания.

Отметим, что 15 июня США объявили о выделении Киеву очередного транша военной помощи примерно на миллиард долларов.

Елена Беляева
Ситуация в Украине США
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жених ударил невесту за победу, Узбекистан
За что жених ударил невесту на свадьбе, рассказали в Госкомитете семьи Узбекистана
Провал экзамена студенты Актобе
В Минздраве назвали причину «провала» экзаменов студентами
ПМЭФ 2022
Зачем ЕАЭС единая валюта, рассказали на ПМЭФ
гороскоп любовь советы
Любовный союз: как привлечь счастье по знаку зодиака
торги на бирже
Доллар подорожал еще на 4,5 тенге
Ситуация в Украине 16 июня
Ситуация в Украине: статус кандидата в члены Евросоюза и слова Пескова о мобилизации
из аэропорта Алматы пытались вывезти незадекларированную валюту
528 млн тенге пытались провезти через аэропорт Алматы
Сенат, поправки, ОСИ и ПТ, сроки, продление
КСК будут работать еще год в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления