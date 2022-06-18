Пентагон отчитался о предоставленной военной помощи Украине
Пентагон приводит список и количество поставленной военной техники:
более 1,4 тыс. ПЗРК Stinger;
свыше 6,5 тыс. ПТРК Javelin;
свыше 20 тыс. противотанковых комплексов других типов;
более 700 беспилотных летательных аппаратов Switchblade;
126 155-миллиметровых гаубиц и 260 тысяч снарядов к ним;
108 тактических машин для буксировки этих артиллерийских орудий;
20 вертолетов Ми-17;
200 бронетранспортеров M113;
свыше 7000 единиц стрелкового оружия и более 50 млн патронов к нему;
порядка 75 тыс. комплектов бронежилетов и касок;
121 беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost;
противокорабельные крылатые ракеты наземного базирования «Гарпун».
Кроме того, в списках значатся средства химической, радиологической и биологической защиты, медицинские принадлежности, защищенные системы связи, взрывчатку, приборы ночного видения, услуги спутниковой связи, а также финансирование обучения украинских военных и технического обслуживания.
Отметим, что 15 июня США объявили о выделении Киеву очередного транша военной помощи примерно на миллиард долларов.