Клинтон назвала условие для выхода США из НАТО
Бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон назвала условие, при котором Соединенные Штаты бы вышли из НАТО, сообщает Lenta.ru.
По ее словам, если бы в 2020 году экс-президент США Дональд Трамп смог переизбраться, то Штаты бы вышли из альянса.
Бывший госсекретарь также добавила, что Трамп может решить баллотироваться на выборах в 2024 году. При этом она отметила, что не знает, кто может бросить ему вызов на праймериз Республиканской партии.
Ранее бывший сенатор-республиканец от штата Колорадо Тед Харви назвал нынешнего президента США Джо Байдена худшим главой государства в 21-м веке.
По его словам, даже бывший президент Барак Обама по сравнению с Байденом выглядит оглушительно успешным, хотя он таким и не был. Харви отметил, что Соединенные Штаты со времен экс-главы государства Джимми Картера не возглавлялись такой потрясающе некомпетентной, неэффективной и жалкой администрацией.