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Клинтон назвала условие для выхода США из НАТО

Клинтон сделала выпад в адрес Трампа Фото: Twitter/HillaryClinton
Хиллари Клинтон считает, что выход США из НАТО могло стать реальностью при Дональде Трампе. Трамп может решить баллотироваться на выборах в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон назвала условие, при котором Соединенные Штаты бы вышли из НАТО, сообщает Lenta.ru.

По ее словам, если бы в 2020 году экс-президент США Дональд Трамп смог переизбраться, то Штаты бы вышли из альянса.

Бывший госсекретарь также добавила, что Трамп может решить баллотироваться на выборах в 2024 году. При этом она отметила, что не знает, кто может бросить ему вызов на праймериз Республиканской партии.

Ранее бывший сенатор-республиканец от штата Колорадо Тед Харви назвал нынешнего президента США Джо Байдена худшим главой государства в 21-м веке.

По его словам, даже бывший президент Барак Обама по сравнению с Байденом выглядит оглушительно успешным, хотя он таким и не был. Харви отметил, что Соединенные Штаты со времен экс-главы государства Джимми Картера не возглавлялись такой потрясающе некомпетентной, неэффективной и жалкой администрацией.

Данияр Кунафин
НАТО Клинтон Хиллари США
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