Актюбинцам выдали участки без коммуникаций

В 2021 году в жилой массив «Парасат» провели газ, но подключить пока не могут – нужно разрешение от газоснабжающей компании. Документы на водопровод и электричество пришлось переделывать, сообщает Zakon.kz.

Земельные участки в жилом массиве «Парасат» актюбинские очередники получили пять лет назад, но участки оказались «пустышкой». В жилой массив до сих пор не провели ни газ, ни воду, ни свет, сообщает телеканал «Астана».

Сейчас в этом районе более 200 домов, но половина из них – нежилые. Имея собственный дом, люди вынуждены жить на съемных квартирах.

Жители уже несколько лет обращаются в госучреждения, но в ответ получают отписки.

Все четыре письма как будто текст дублируется, все тексты одинаковые! Также мы ходили в апреле 2022 года в областной маслихат, там даже не знают, где находится жилой массив «Парасат»! Я была вообще в шоке! 3300 жилых участков, это самый большой жилой массив по городу получается. Жительница Актобе Ляззат Кульниязова

К возмущенным жителям приехали сотрудники акимата. Люди требовали от властей обеспечить им элементарные условия.

Госслужащие рассказали жителям, что все упирается в документы. В 2021 году в район завели газ, но подключить пока не могут – нужно разрешение от газоснабжающей компании. Документы на водопровод и электричество пришлось переделывать.

Запланировали провести корректировку по вопросам электричества. В данное время документы сдали на корректировку. После рабочих 33 дней мы получим заключение. По заключению посмотрим, если нам дадут заключение пройти экологическую экспертизу, за 66 дней мы ее пройдем. Если прямую экспертизу дадут, то мы на госэкспертизу будем подавать. Главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Актобе Даулет Набихан

Затруднились госслужащие назвать и точные даты, когда к массиву подведут все блага цивилизации.

Сообщается, что с такими же проблемами сталкиваются почти все актюбинские очередники. Ни в одном жилом массиве вокруг Актобе коммуникации не подведены до конца.